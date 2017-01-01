Український історик пояснив, чому увесь світ досі не визнав Голодомор геноцидом

Є опір Росії, яка не визнала Голодомор на власній території - Марочко

Україні потрібно проводити системну і послідовну роботу на міжнародній арені, аби Голодомор більшість країн врешті-решт визнали геноцидом. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів доктор історичних наук, керівник Центру досліджень геноциду українського народу Василь Марочко. На думку вченого, визнання Голодомору актом геноциду



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Історик Василь Марочко

Є опір Росії, яка не визнала Голодомор на власній території - Марочко

Україні потрібно проводити системну і послідовну роботу на міжнародній арені, аби Голодомор більшість країн врешті-решт визнали геноцидом. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів доктор історичних наук, керівник Центру досліджень геноциду українського народу Василь Марочко.

На думку вченого, визнання Голодомору актом геноциду – це політичне питання, на яке впливають міжнародні відносини. «Скільки по пустелі Мойсей водив євреїв? Євреї, починаючи із 1945 року робили заяви про кількість жертв від Голокосту. 70 років вони цим займались послідовно. В ООН був представник від єврейської громади, який лише і переймався темою визнання Голокосту геноцидом. Для цього вони витратили півсторіччя, а ми за якихось 5-10 років (Україна сама визнала Голодомор геноцидом в 2006 році – «Главком»), хочемо, щоб весь світ визнав Голодомор. Звичайно, є ще всякі політичні чвари безпосередньо в ООН. Тут іде боротьба», - зазначив Марочко.

«Є і опір Росії, яка не визнала Голодомор на власній території», - додав вчений.

Нагадаємо, до сьогодні Голодомор актом геноциду українського народу визнали 14 країн.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома»: «Євреї пройшли півстоліття, аби Голокост визнали геноцидом, а ми чекаємо, що Голодомор визнають за 5-10 років?»