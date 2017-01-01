Порошенко закликав політиків не розкидатися словами «геноцид» та «голодомор»

Порошенко – до політиків: Не робіть цих болючих для кожного українця визначень словами-паразитами

Президент Петро Порошенко закликав політиків уникати вживання слів «геноцид» та «голодомор». Про це він заявив 25 листопада під час вшанування у Києві пам’яті жертв Голодоморів, повідомляє телеканал «112 Україна». «Хотів би звернутися до деяких політиків. Я дуже прошу, в політичній риториці не



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Порошенко – до політиків: Не робіть цих болючих для кожного українця визначень словами-паразитами

Президент Петро Порошенко закликав політиків уникати вживання слів «геноцид» та «голодомор». Про це він заявив 25 листопада під час вшанування у Києві пам’яті жертв Голодоморів, повідомляє телеканал «112 Україна».

«Хотів би звернутися до деяких політиків. Я дуже прошу, в політичній риториці не кидайтеся звинуваченнями в геноциді чи голодоморі. Не робіть цих болючих для кожного українця визначень словами-паразитами. Не оскверняйте тим самим пам'ять мільйонів жертв геноциду. Поважайте почуття десятків мільйонів, яким ця трагедія дуже болить», – зазначив глава держави.

Крім цього, президент закликів політиків до єдності.

«Внутрішньополітична боротьба не повинна досягати такої температури, щоб руки на ній гріла Росія», – наголосив він.

До цього Порошенко виступив за впровадження законодавства, яке передбачатиме відповідальність за невизнання Голодомору 1932 – 1933 років та Голокосту.

Голова держави також заявив, що Російська Федерація визнала себе правонаступницею СРСР, отже, має нести відповідальність за злочини цієї держави.

Раніше сьогодні в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

У Сєверодонецьку відслужили панахиду за жертвами Голодомору.