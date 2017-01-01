«Голодомор — помста за свободу». Як українці жили до, під час та після Голодомору

Страх втратити Україну підштовхує кремлівське керівництво до активних дій. Покаранням за «національну контрреволюцію» стає Голодомор.

Сьогодні Україна і світ вшановують жертв Голодоморів. Пам'ятні заходи проходять під гаслом «Голодомор — помста за свободу, помста за революцію». В ході Української революції 1917-1921 було проголошено незалежність України, яка отримала міжнародне визнання. Потім визвольні змагання очолювані Директорією УНР були програні і Україну



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Голодомор

Страх втратити Україну підштовхує кремлівське керівництво до активних дій. Покаранням за «національну контрреволюцію» стає Голодомор.

Сьогодні Україна і світ вшановують жертв Голодоморів. Пам'ятні заходи проходять під гаслом «Голодомор — помста за свободу, помста за революцію».

В ході Української революції 1917-1921 було проголошено незалежність України, яка отримала міжнародне визнання. Потім визвольні змагання очолювані Директорією УНР були програні і Україну окупували більшовики. Однак українці не змирилися – в Польщі розгорнув діяльність уряд УНР в екзилі, в Україні відбувалися сотні повстань.

Під тиском українців Володимир Ленін змушений був погодитись на поступки українцям в національному питання – «українізацію». Відбулося зростання національної свідомості – українці все частіше ставили вимоги про власну державність. В 1930 році відбувається ціла низка повстань під гаслами «Хай живе вільна Україна».

Страх втратити Україну підштовхує кремлівське керівництво до активних дій. Покаранням за «національну контрреволюцію» стає Голодомор.

Український інститут національної пам'яті підібрав фото, які показують життя до Голодомору та після.

Джерело: Gazeta.ua