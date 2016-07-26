У Варшаві новісінький Boeing 737 пролетів над смугою на низькій висоті: відео
- Сьогодні, 20:32
-
Розсилка
Фото: Aeronews
Проліт Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) Low Pass
Літак здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена
У Варшаву прилетів перший Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) авіакомпанії LOT і здійснив низький прохід над смугою з прибраним шасі. Про це у своєму Facebook пише блогер Віталій Трубников.
Перед приземленням пілоти виконали низький прохід над смугою з прибраним шасі, щоб місцеві споттери могли зробити ефектні фото.
Boeing 737 здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена.
Фото: Aeronews
Таким чином польський національний перевізник став першою і єдиною поки що авіакомпанією, що використовує 737 трьох поколінь: Classic, NG та MAX, відзначив Трубников.