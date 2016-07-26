У Варшаві новісінький Boeing 737 пролетів над смугою на низькій висоті: відео

Літак здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена

У Варшаву прилетів перший Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) авіакомпанії LOT і здійснив низький прохід над смугою з прибраним шасі. Про це у своєму Facebook пише блогер Віталій Трубников. Перед приземленням пілоти виконали низький прохід над смугою з прибраним шасі, щоб місцеві споттери могли зробити ефектні фото. Boeing 737 здійснив посадку в



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Фото: Aeronews Проліт Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) Low Pass

Літак здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена

У Варшаву прилетів перший Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) авіакомпанії LOT і здійснив низький прохід над смугою з прибраним шасі. Про це у своєму Facebook пише блогер Віталій Трубников.

Перед приземленням пілоти виконали низький прохід над смугою з прибраним шасі, щоб місцеві споттери могли зробити ефектні фото.

Boeing 737 здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена.

Таким чином польський національний перевізник став першою і єдиною поки що авіакомпанією, що використовує 737 трьох поколінь: Classic, NG та MAX, відзначив Трубников.