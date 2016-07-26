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    У Варшаві новісінький Boeing 737 пролетів над смугою на низькій висоті: відео

    Літак здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена
    У Варшаву прилетів перший Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) авіакомпанії LOT і здійснив низький прохід над смугою з прибраним шасі. Про це у своєму Facebook пише блогер Віталій Трубников. Перед приземленням пілоти виконали низький прохід над смугою з прибраним шасі, щоб місцеві споттери могли зробити ефектні фото. Boeing 737 здійснив посадку в
    • Сьогодні, 20:32
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    Проліт Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) Low Pass
    Фото: Aeronews
    Проліт Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) Low Pass

    Літак здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена

    У Варшаву прилетів перший Boeing 737 MAX 8 (SP-LVA) авіакомпанії LOT і здійснив низький прохід над смугою з прибраним шасі. Про це у своєму Facebook пише блогер Віталій Трубников.

    Перед приземленням пілоти виконали низький прохід над смугою з прибраним шасі, щоб місцеві споттери могли зробити ефектні фото.

    Boeing 737 здійснив посадку в аеропорту імені Фридерика Шопена.

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    У Варшаві новісінький Boeing 737 пролетів над смугою на низькій висоті: відео
    У Варшаві новісінький Boeing 737 пролетів над смугою на низькій висоті: відео
    У Варшаві новісінький Boeing 737 пролетів над смугою на низькій висоті: відео
    У Варшаві новісінький Boeing 737 пролетів над смугою на низькій висоті: відео
    Фото: Aeronews

    Таким чином польський національний перевізник став першою і єдиною поки що авіакомпанією, що використовує 737 трьох поколінь: Classic, NG та MAX, відзначив Трубников.

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