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    Український парламентський фотограф Струмковський помер через тромб

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    Помер парламентський фотограф Володимир Струмковський - Український парламентський фотограф Струмковський помер через тромб
    Помер парламентський фотограф Володимир Струмковський

    На момент смерті Струмковський перебував на дачі

    У Києві, 21 жовтня, на 59 році обірвалося життя відомого парламентського фотографа Володимира Струмковського.

    Як зазначив журналіст Володимир Кацман у соцмережі Facebook, про це розповіли родичі фотографа.

    «Рідні повідомили: тромб обірвав життя чудового Володимира Струмковського - майстра світлопису від Бога...», - написав Кацман.

    На момент смерті Струмковський перебував на дачі, повідомляє «Еспресо».

    Друзі та колеги висловлюють слова співчуття рідним. Вони згадують про нього, як про талановитого майстра фотографії і хорошу, добру людину, повідомляють ЗМІ.

    «Володя був крутим фотографом і чудовою людиною», - зазначив народний депутат Верховної Ради VIII скликання Андрій Лозовий.

    Володимир Струмковский народився в грудні 1959 року. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Знімав для багатьох київських ЗМІ. Тривалий час працював у газеті «Хрещатик». Був фотокореспондентом у Верховній Раді.

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