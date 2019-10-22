Український парламентський фотограф Струмковський помер через тромб



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Помер парламентський фотограф Володимир Струмковський

На момент смерті Струмковський перебував на дачі

У Києві, 21 жовтня, на 59 році обірвалося життя відомого парламентського фотографа Володимира Струмковського.

Як зазначив журналіст Володимир Кацман у соцмережі Facebook, про це розповіли родичі фотографа.

«Рідні повідомили: тромб обірвав життя чудового Володимира Струмковського - майстра світлопису від Бога...», - написав Кацман.

На момент смерті Струмковський перебував на дачі, повідомляє «Еспресо».

Друзі та колеги висловлюють слова співчуття рідним. Вони згадують про нього, як про талановитого майстра фотографії і хорошу, добру людину, повідомляють ЗМІ.

«Володя був крутим фотографом і чудовою людиною», - зазначив народний депутат Верховної Ради VIII скликання Андрій Лозовий.

Володимир Струмковский народився в грудні 1959 року. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Знімав для багатьох київських ЗМІ. Тривалий час працював у газеті «Хрещатик». Був фотокореспондентом у Верховній Раді.