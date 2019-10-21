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    У пожежі на Мінському масиві загинув чоловік

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    Вогонь охопив кімнату квартири на восьмому поверсі житлового будинку - У пожежі на Мінському масиві загинув чоловік
    Вогонь охопив кімнату квартири на восьмому поверсі житлового будинку
    Фото: Інформатор

    Медикам не вдалося реанімувати чоловіка

    У суботу, 19 жовтня, на проспекті Маршала Рокосовського, 3В в Оболонському районі Києва сталася пожежа. Горіла квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку.

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Коли прибули рятувальники, то вогонь вже охопив кімнату квартири на восьмому поверсі житлового будинку. Загоряння вдалося оперативно локалізувати, а після цього ліквідувати.

    Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли в квартирі чоловіка, господаря помешкання. Вони винесли його на вулицю і передали медикам. Лікарі до останнього намагалися реанімувати потерпілого, але чоловік помер.

    Сусіди розповіли, що чоловік 1967 року народження, зловживав алкоголем.

    На місці працювали чотири одиниці основної та спеціальної техніки і близько 15 чоловік особового складу. Також чергували патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

    Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, за минулі вихідні столичними рятувальниками ліквідовано чотири автомобільні пожежі. Один автомобіль вигорів повністю.

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