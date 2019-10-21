  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Полтавщині розбився вертоліт з ексміністром Кутовим

    • Розсилка
    <p>Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки</p> - На Полтавщині розбився вертоліт з ексміністром Кутовим

    Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки

    Вертоліт впав поблизу с. Тарасенкове Оржицького району

    На Полтавщині сталося падіння вертольоту «Робінсон - 44», який слідував з Києва. Загинула одна особа.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «21 жовтня о 16:00 до ДСНС надійшло повідомлення, що поблизу с. Тарасенкове Оржицького району сталося падіння вертольоту. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок падіння вертоліт загорівся.

    О 17:21 пожежу було ліквідовано, повідомили рятувальники.

    Внаслідок катастрофи загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий, повідомив у соцмережі екс-віце-прем’єр Павло Розенко.

    «Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже...» - написав Розенко.

    Як відомо, Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

    міністр ДСНС авіакатастрофа смерть вертоліт Тарас Кутовий Полтавщина уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ