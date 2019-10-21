На Полтавщині розбився вертоліт з ексміністром Кутовим
Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки
Вертоліт впав поблизу с. Тарасенкове Оржицького району
На Полтавщині сталося падіння вертольоту «Робінсон - 44», який слідував з Києва. Загинула одна особа.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«21 жовтня о 16:00 до ДСНС надійшло повідомлення, що поблизу с. Тарасенкове Оржицького району сталося падіння вертольоту. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок падіння вертоліт загорівся.
О 17:21 пожежу було ліквідовано, повідомили рятувальники.
Внаслідок катастрофи загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий, повідомив у соцмережі екс-віце-прем’єр Павло Розенко.
«Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже...» - написав Розенко.
Як відомо, Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.