На Полтавщині розбився вертоліт з ексміністром Кутовим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки

Вертоліт впав поблизу с. Тарасенкове Оржицького району

На Полтавщині сталося падіння вертольоту «Робінсон - 44», який слідував з Києва. Загинула одна особа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«21 жовтня о 16:00 до ДСНС надійшло повідомлення, що поблизу с. Тарасенкове Оржицького району сталося падіння вертольоту. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок падіння вертоліт загорівся.

О 17:21 пожежу було ліквідовано, повідомили рятувальники.

Внаслідок катастрофи загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий, повідомив у соцмережі екс-віце-прем’єр Павло Розенко.

«Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже...» - написав Розенко.

Як відомо, Кутовий був міністром аграрної політики і продовольства України з 2016 по 2018 роки. Також він був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.