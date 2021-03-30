Український поліцейський став зіркою мережі через хамство

Імпровізована розмова поліцейського з водієм вийшла за межі статуту

На Харківщині у місті Люботин стався незвичайний інцидент, пов'язаний з поліцейськими. Тут вони зупинили машину нібито за відсутність підсвічування на номері і провели нестандартну розмову з водієм. Про це повідомила у Telegram-каналі Perepichka News.

На записі розмови чути, що поліцейський довго не міг назвати причину зупинки та показати посвідчення. Також він не намагався спілкуватися відповідно до статуту.

Патрульний не зміг відповісти на питання про те, чому їх автомобіль стоїть у неосвітленому місці без маячків. Згодом страж порядку почав хамити, назвавши себе інопланетянином. Він запропонував водієві понюхати його брудні шкарпетки.

Додамо, що в Черкасах 29 березня водій маршрутки № 20 висадив із салону матір загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії.