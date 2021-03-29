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    Поліція Нідерландів затримала українця з майже €3 млн

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    У поліції не відхиляють, що ці гроші могли бути здобуті злочинним шляхом - Поліція Нідерландів затримала українця з майже €3 млн
    У поліції не відхиляють, що ці гроші могли бути здобуті злочинним шляхом
    Фото: nos.nl

    Гроші в трьох сумках виявили у чоловіка в автомобілі

    У Нідерландах поліція знайшла в машині українця майже 3 мільйони євро готівкою. Про це повідомляє NOS сьогодні.

    «Поліція затримала чоловіка з України в Ландграф, тому що виявила в його машині майже 3 мільйони євро готівки», - сказано в повідомленні.

    Чоловіка затримали на початку березня, але поліція оприлюднила цю інформацію тільки тепер.

    Чоловікові 45 років. В його авто виявили три сумки з грошима. Точна сума становить 2 947 750 євро.

    Наразі українця звільнили, у нього є адвокат. Розслідування знахідки триває.

    Нагадаємо, працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії у лютому поточного року викрили хакера, який розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови. Ним виявився 39-річний житель Тернопільщини. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів.

    Також у Польщі затримали українця, який крав гроші з банківських рахунків. Лише за один раз йому вдалося обібрати жінку на 30 тисяч злотих. За скоєне йому загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

    Теги: гроші Нідерланди адвокат українці розслідування поліція
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