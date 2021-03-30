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    Поліція вислала з Естонії вісьмох українців

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    Правоохоронці Естонії виявили вісьмох громадян України і одного білоруса, які порушили правила в'їзду в країну - Поліція вислала з Естонії вісьмох українців

    Правоохоронці Естонії виявили вісьмох громадян України і одного білоруса, які порушили правила в'їзду в країну

    На думку естонської влади, у вісьмох українців не було вагомих підстав перебувати в країні

    Естонські поліцейські під час перевірки законності в'їзду іноземців в країну виявили вісім громадян України і одного громадянина Білорусі, які порушили встановлені в зв'язку з поширенням коронавірусу обмеження на в'їзд в країну.

    Про це в понеділок, 29 березня, повідомляє портал ERR.

    «Поліцейські перевірили на шосе Таллінн-Пярну-Ікла понад 160 транспортних засобів, які в'їхали в Естонію через прикордонний пункт Ікла. Всього було перевірено 239 осіб, більше половини яких були іноземними громадянами, і в ході цієї перевірки було виявлено порушення з боку п'яти іноземців» , – повідомив керівник служби з нагляду за кордоном і міграцією Ляенецької префектури Марго Петерс.

    За його словами, підстав для в'їзду в Естонії не було в чотирьох громадян України і одного громадянина Білорусі. Відносно всіх цих іноземців у поліцейських була підставу вважати, що вони хочуть знайти в Естонії роботу, хоча двоє з них стверджували, що їдуть до одного на день народження.

    Увечері того ж дня естонські поліцейські зупинили недалеко від Пярну мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими реєстраційними номерами. З дев'яти іноземців, які перебували в автобусі, в чотирьох громадян України, не було законних підстав для перебування в Естонії.

    «За їхніми словами, вони хотіли зайнятися в Естонії підприємництвом, права на роботу в Естонії у них не було», – розповів Петерс.

    В результаті дев'яти іноземцям, які порушили правила в'їзду в Естонію, довелося повернутися додому.

    Петерс нагадав, що зараз іноземці можуть приїхати до Естонії на роботу тільки тоді, якщо на момент перетину кордону у них вже є роботодавець і робота в Естонії оформлена коректно.

    «Якщо робота вже оформлена і в порядку, поліцейські бачать це під час перевірки. Всім підприємствам, які приймають іноземців на роботу, нагадую, що роботу іноземця слід заздалегідь зареєструвати в Департаменті поліції і прикордонної охорони», – сказав Петерс

    До слова, Польща змінює правила в’їзду.

    Теги: Естонія іноземці українці поліція кордон коронавірус
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