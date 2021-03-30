У зіткненні з автобусом ритуальної служби під Ірпенем загинуло двоє пасажирів «Москвича» (відео)

Ще одного потерпілого доставили до лікарні

У понеділок, 29 березня, близько 16:30 на трасі, недалеко від в'їзду в Ірпінь сталося лобове ДТП за участю вантажівки Renault ритуальної служби легковика «Москвич-412», в результаті якого загинули двоє людей, ще одна людина отримала травми. Про це інформує поліція Києва, а також сторінки «Київ оперативний» і dtp.kiev.ua у фейсбуці.

Як повідомляється, автомобіль «Москвич», який рухався з боку Ірпеня, повернув ліворуч через подвійну суцільну лінію, виїхав на зустрічну смугу руху й зіткнувся з мікроавтобусом «Рено Мастер». Він потужного удару водій і пасажир легковика загинули на місці. Тіла були затиснуті в зім’ятій автівці, їх діставали рятувальники. Ще одного пасажира «Москвича», який залишився живим, деблокували та передали лікарям. Мікроавтобус, що належить ритуальній службі, перекинувся на бік. Водій отримав тілесні ушкодження.

Після ДТП на дорозі утворився великий затор.

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області зійшов з рейон потяг «Інтерсіті» сполученням «Київ-Запоріжжя».Читачі «Главкома» надіслали фото з місця аварії.