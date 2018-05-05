Український суд арештував квартиру генерала-зрадника і «заступника глави адміністрації Ялти» (документ)

Військова прокуратура підозрює колишнього військового Шапортова у державній зраді

Печерський районний суд Києва арештував нерухомість, яка належить колишньому заступнику начальника управління державної охорони України - директору департаменту охорони в АР Крим УДО України, а нині «заступнику глави адміністрації Ялти» Станіславу Шапортову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 5



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Станіслав Шапортов

Військова прокуратура підозрює колишнього військового Шапортова у державній зраді

Печерський районний суд Києва арештував нерухомість, яка належить колишньому заступнику начальника управління державної охорони України - директору департаменту охорони в АР Крим УДО України, а нині «заступнику глави адміністрації Ялти» Станіславу Шапортову.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 5 квітня.

Мова йде про квартиру площею 121,3 кв. м, яка розташована на вулиці Щорса, 20 у Ялті. Вказану нерухомість Шапортов одержав у лютому 2012 року від управління державної охорони України.

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Про арешт клопотав слідчий військової прокуратури Центрального регіону України, який заявив, що 21 липня 2015 року Станіславу Шапортову повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада»). Будучи заступником начальника управління державної охорони України - директором Департаменту охорони в АР Крим УДО України у званні генерал-майор, Шапортов на початку березня 2014 року здійснив перехід на бік ворога, Російської Федерації. До вересня 2016 року він служив у Збройних силах Російської Федерації на посаді заступника командира військової частини 38969. Потім його було призначено «заступником глави адміністрації Ялти».

Виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов 4 квітня 2014 року звільнив Станіслава Шапортова з посади в органах державної охорони України.