Суд залишив Рубана під вартою ще на два місяці

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення

Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою керівнику Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану. [READ_MORE] Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Нагадаємо, в СБУ заявили, що з початку 2013 року Рубан став



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Володимир Рубан

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення

Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою керівнику Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану.

Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що з початку 2013 року Рубан став учасником проросійського руху Віктора Медведчука «Український вибір» і виступав проти євроінтеграції України. Також він вже 14 років пов’язаний з Росією.

Згідно з текстом підозри, опублікованого ЗМІ, Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю. Серед цілей, званих у документі, вказані підготовка замаху на президента України, а також на перших осіб держави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

За словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, Рубан перевозив арсенал зброї у меблях.

Також повідомлялося, що Володимир Рубан і Надія Савченко, які підозрюються у підготовці до теракту та інших злочинах, відмовляються давати покази, користуючись своїм правом.