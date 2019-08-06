Український уряд і бізнес визначилися з диверсифікацією поставок нафтопродуктів - Омелян



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Укрзалізниця зможе забезпечити достатню кількість тягового вантажно-рухомого складу для перевезень нафтопродуктів

Омелян наголосив, що енергетична незалежність від Росії - це фундамент безпеки України

Міністерство інфраструктури України спільно з представниками найбільших компаній визначилося з диверсифікацією шляхів постачання нафтопродуктів.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час спільного брифінгу з представником президента України у Кабміні Андрієм Герусом.

«Сьогодні ми разом з представниками найбільших компаній, а також Укрзалізниці, Адміністрації морських портів, за участю пана Геруса визначили, як буде забезпечено диверсифікацію шляхів постачання нафтопродуктів, зокрема дизельного пального та скраплених газів, для стабільного функціонування економіки України», - сказав Омелян.

Він додав, що потужності нафтових терміналів у морських портах України дозволяють багатократно збільшити обсяги переробки нафтопродуктів вже сьогодні, Укрзалізниця має можливість забезпечити достатню кількість тягового вантажного рухомого складу для виконання перевезень нафтопродуктів, також Укрзалізниця сформує «незнижуваний стратегічний запас дизельного палива».

Крім того, Омелян звернув увагу, що на нараді було прийнято рішення сформувати оперативний штаб, який працюватиме на щоденній основі з найбільшими нафтотрейдерами України, державними компаніями, щоб будь-яке проходження цистерн новими маршрутами не було під загрозами, а ринку не загрожували ні зростання цін, ні будь-які інші загрози.

Він також зауважив, що на нараді вирішили запропонували бізнесу надати пропозиції щодо відновлення роботи нафтопереробних заводів в Україні, оскільки об’єми ринку зростають і є, зокрема, висока потреба в якісному бітумі, який можна виробляти в Україні, але з імпортної сировини.

Омелян також наголосив, що енергетична незалежність від Росії - це фундамент безпеки України.

«Ми неодноразово чули, що Україна замерзне без російського газу, тепер чуємо, що поставки дизелю будуть призупинені, нас поглине хаос, колапс і дефіцит... Хочемо вас запевнити, що жодних загроз немає», - додав Омелян.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні запроваджено спеціальне мито на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії. Спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнюватиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня.

За даними Геруса, частка російського дизпалива у вересні може скоротитися до 10-15%; в серпні вона знизиться до 25%.

Джерело: Укрінформ