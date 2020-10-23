Українсько-американська ракета Alpha полетить у космос наприкінці 2020 року



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Ціна кожного запуску ракети становитиме $15 млн.

Ракета Firefly Alpha призначена для виведення до 1 тис. кг корисного вантажу на низьку орбіту Землі

Перший запуск легкої ракети-носія Alpha відбудеться 22 грудня 2020 року з бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії. Про це повідомив в інтерв'ю виданню CNBC співзасновник і виконавчий директор компанії-розробника ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace Inc Том Маркусик.

«Нині Firefly Aerospace завершує роботу з підготовки пускового майданчика SLC-2. Умови експлуатації військової бази ставлять перед компанією додаткові вимоги щодо надійності ракети-носія», – йдеться в повідомленні.

Маркусик переконаний, що їм вдасться виконати всі «жорсткі» вимоги до призначеної дати пуску. Альтернативною датою може стати 31 грудня.

За словами Маркусика, такі вимоги збільшують шанси на успішний запуск ракети Firefly Alpha.

«Нашу конструкцію було ретельно перевірено, оскільки щодо її експлуатації було висунуто багато вимог. Я думаю, нам варто очікувати повного успіху під час першого запуску», – сказав співзасновник Firefly Aerospace.

Ракета Firefly Alpha призначена для виведення до 1 тис. кг корисного вантажу на низьку орбіту Землі, ціна кожного запуску становитиме $15 млн.

До відома, компанію Firefly Aerospace у 2017 році перезапустив українець Максим Поляков, додавши її до складу Noosphere Ventures.

Зазначається, що до першого запуску Alpha залишається декілька тестів. Два тижні тому компанія Firefly Aerospace провела фінальне випробування двигуна першого ступеня ракети, на черзі випробування другого ступеня. Тоді Firefly проведе «активацію стартового майданчика». Наступним великим кроком стане статичне випробування всієї ракети з включенням двигунів на стартовому майданчику.

У Firefly очікують, що у 2021 році запуск буде виконано щонайменше тричі.

Як повідомлялося, українсько-американська компанія запустить супутник у 2022 році.

Також нагадаємо, що вісім країн підписали «угоду Артеміди» щодо освоєння Місяця, серед підписантів нема Росії та Китаю.

До слова, Україна і Китай домовилися про співробітництво в космічній галузі.