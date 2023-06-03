Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду

Зловмисники намагаються дістати доступ до месенджера Telegram українців

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України попереджає про розповсюдження серед українців фішингових SMS. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

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Повідомлення надходять від адресанта SUDpovistka нібито від імені Печерського районного суду. Вони містять скорочене посилання, яке перенаправляє абонента на фішинговий вебсайт. Цей сайт імітує сторінку входу до системи «Електронний суд», де користувачу пропонують авторизуватися за допомогою месенджера Telegram, зокрема, ввести номер телефону та код, який буде надісланий у Telegram. У разі виконання зазначених дій зловмисники дістануть доступ до месенджера користувача.

Фахівці CERT-UA задля безпеки рекомендують перевірити активні сесії в Telegram:

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На смартфоні – таким шляхом: Налаштування > Пристрої.

На комп’ютері або ноутбуці: Налаштування > Приватність та безпека > Показати всі сеанси.

Якщо бачите серед активних сесій невідомий пристрій, натисніть «Завершити сеанс».

Держспецзв’язку також нагадує, що сьогодні критично важливо дотримуватися головних правил кібергігієни. Використовувати надійні паролі, налаштувати всюди, де можливо, двофакторну автентифікацію. А також – не переходити за будь-якими підозрілими посиланнями, надісланими не тільки в SMS, а й на електронну пошту, у месенджерах тощо.

До слова, 16 травня Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE).

Раніше повідомлялося, що до України приїдуть фахівці проти російських хакерів.