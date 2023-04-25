Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів

США розгортають більше кіберсил за кордоном для боротьби з хакерами

США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами. Про це з посланням на заяву генерал-майора армії США Вільяма Хартмана повідомляє Reuters.

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Хартман заявив, що збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 фахівців в Україну, яка бореться з російськими кібернападами під час війни.

«Це групи захисту, які ми надсилаємо, і (вони – «Главком») полюють на спільних супротивників, знаходять інструменти та можливості», – повідомив Хартман.

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Він розповів, що за останні три роки CNMF провели 47 оборонних кібероперацій у 20 країнах. Також Хартман додав, що фахівці CNMF відомі тим, що запобігли потенційним нападам на три федеральні агентства США.

Нагадаємо, що російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Через атаку російських хакерів з мережі Killnet, які атакували Євроконтроль, низка авіарейсів у Європі затримувалася.

До слова, російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки.