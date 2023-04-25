Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів
США направили 43 кіберфахівців в Україну
фото з відкритих джерел

США розгортають більше кіберсил за кордоном для боротьби з хакерами

США відправили до України своїх фахівців для допомоги у боротьбі з російськими кібернападами. Про це з посланням на заяву генерал-майора армії США Вільяма Хартмана повідомляє Reuters.

Хартман заявив, що збройні сили США Cyber National Mission Force (CNMF) направили 43 фахівців в Україну, яка бореться з російськими кібернападами під час війни.

«Це групи захисту, які ми надсилаємо, і (вони – «Главком») полюють на спільних супротивників, знаходять інструменти та можливості», – повідомив Хартман.

Він розповів, що за останні три роки CNMF провели 47 оборонних кібероперацій у 20 країнах. Також Хартман додав, що фахівці CNMF відомі тим, що запобігли потенційним нападам на три федеральні агентства США.

Нагадаємо, що російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Через атаку російських хакерів з мережі Killnet, які атакували Євроконтроль, низка авіарейсів у Європі затримувалася

До слова, російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки.

Читайте також: Мстислав Банік: Росія мала репутацію країни потужних хакерів. Але і тут провал

 

Теги: США хакер Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ
Прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ
30 березня, 08:28
Генштаб попередив про високу загрозу атак ворога по всій території України
Генштаб попередив про високу загрозу атак ворога по всій території України
30 березня, 18:32
Віталій Кличко закликав німецьких партнерів й надалі підтримувати Україну до перемоги
Кличко анонсував появу у столиці нової системи екстреного зв’язку
3 квiтня, 15:18
У Запоріжжі в результаті ракетного удару пошкоджено 55 приватних будинків
Ракетний удар по Запоріжжю, масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
1 квiтня, 09:41
Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді: Україна активно готується до звільнення територій
Зеленський провів ще одну Ставку на виїзді: Україна активно готується до звільнення територій
3 квiтня, 23:21
Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян та виступає проти втручання в діяльність українських портів
Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися
17 квiтня, 16:41
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово дивував антиукраїнськими заявами
Орбан обізвав Україну «фінансово неіснуючою країною». МЗС відреагувало
14 квiтня, 14:05
У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними БПЛА типу «Шахед-136»
Росія атакувала Україну дронами, удар по військомату у Брянській області: головне за ніч
19 квiтня, 07:01
Міллі: «Танки Abrams – це найсучасніші танки на сьогодні»
Генерал Міллі назвав техніку, яка кардинально змінить ситуацію на фронті
21 квiтня, 18:54

Події в Україні

Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів
Кіберпідтримка від США: в Україну їдуть фахівці проти російських хакерів
Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині: є руйнування (фото)
Росіяни обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині: є руйнування (фото)
«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі
«ППО»: солодощі із патріотичною назвою викликали суперечку в соцмережі
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є загиблі та поранені (оновлено)
Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є загиблі та поранені (оновлено)
Екологічний злочин росіян під Києвом. Що відбується на місці знищеної нафтобази через рік (фото)
Екологічний злочин росіян під Києвом. Що відбується на місці знищеної нафтобази через рік (фото)
Росія заявила, що перекинула в Україну «новітні танки» Т-14
Росія заявила, що перекинула в Україну «новітні танки» Т-14

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
19K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
8480
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
7335
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
5978
Путін масово звільняє військових командирів – ISW

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту