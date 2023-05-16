Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
Офіціний запит на приєднання до Центру Україна подала ще 4 серпня 2021 року
Сьогодні, 16 травня, Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
Біля штаб-квартири центру підняли український прапор.
«Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру», – йдеться у повідомленні.
МЗС подякувало країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловило особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО.
Україна подала офіційний запит на приєднання до Центру 4 серпня 2021 року. На початку березня 2022 року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО.
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