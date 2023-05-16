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Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
Біля штаб-квартири центру підняли український прапор.
фото: МЗС

Офіціний запит на приєднання до Центру Україна подала ще 4 серпня 2021 року

Сьогодні, 16 травня, Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Біля штаб-квартири центру підняли український прапор.

«Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру», – йдеться у повідомленні.

МЗС подякувало країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловило особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО.

CCDCOE – є одним з ключових елементів системи НАТО з розвитку спроможностей у сфері кібернетичної оборони. Керівництво діяльністю Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО здійснює міжнародний Керівний комітет, який формується з представників Центру спонсорства націй. Повсякденне управління центром здійснюють директор полковник Артур Сьюзік і начальник штабу Єнс ван Лаак. В структуру Центру входять юридично-політичний, стратегічний, технічний, освітньо-підготовчий і допоміжний відділи.

Україна подала офіційний запит на приєднання до Центру 4 серпня 2021 року. На початку березня 2022 року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО.

Раніше повідомлялося, що до України приїдуть фахівці проти російських хакерів

Нагадаємо, що російські хакери зламують камери відеоспостереження в українських кафе, щоб відстежити з їхньою допомогою рух колон військової техніки. Через атаку російських хакерів з мережі Killnet, які атакували Євроконтроль, низка авіарейсів у Європі затримувалася

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Теги: НАТО кібератака Україна

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