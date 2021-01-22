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    Україну чекає аномальна весна: «температурні гойдалки» триватимуть до літа

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    Весна в Україні може видатись холодною і дощовою&nbsp; - Україну чекає аномальна весна: «температурні гойдалки» триватимуть до літа
    Весна в Україні може видатись холодною і дощовою 
    Фото з відкритих джерел

    Народний синоптик розповів про погоду в Україні навесні

    Цьогорічна весна в Україні скоріше за все буде аномальною і пізньою. А температура повітря цього сезону будуть такою самою, як взимку. Такий невтішний прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Про це він повідомив виданню Сегодня.

    На думку експерта, 2021 рік за класифікацією Брюсова календаря є роком Сатурна. Всього є сім класифікацій. Наприклад, минулий рік був роком Місяця, 2022 буде роком Юпітера. Також є року Венери, Марса, Меркурія і Сонця. Від цього безпосередньо залежать і погодні умови. Так, рік Сатурна характеризується пізньою весною, холодним і вологим літом, нетерплячою осінню і ранньою зимою.

    «Весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно росте. Літо нежарке, з вітрами і дощами, але червень теплий, осінь холодна і з дощами. Зима тривала, з суворими морозами», - розповів Горбань.

    Синоптик зазначив, що в березні в Україні можуть бути істотні опади - сніг, дощ. У другій половині місяця потеплішає, але травень буде незвично холодним.

    Горбань вважає, що справжня весна прийде в кінці квітня, проте пізніше також ймовірно похолодання з дощами. Також він повідомив, що цілком ймовірно, що в кінці травня буде дуже жарко, а потім знову похолодає. Будуть так звані температурні гойдалки.

    Нагадаємо, що цими вихідними, 24 і 25 січня, погода в Україні погіршитися. Синоптики прогнозують сильний вітер, сніг та хуртовини.  30 січня в Карпатах сніговий шар буде досягати 67 см. А 31 січня снігом покриє всю країну за винятком невеликих районів на Прикарпатті.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер весна дощ літо
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