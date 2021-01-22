Вже не холодно? У Києві припинили роботу пункти обігріву

Продовжить цілодобову роботу Будинок соціального піклування на вул. Суздальській, 4/6 і соціальний патруль

У Києві призупиняють роботу пункти обігріву у зв’язку з покращенням погодних умов. У разі похолодання роботу пунктів відновлять. Про це йдеться у протоколі Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації, повідомляє пресслужба КМДА.

За 7 днів роботи до пунктів обігріву звернулось 1155 людей.

Служби та установи Києва, районні державні адміністрації переходять на повсякденний режим діяльності.

Проте у звичному цілодобовому режимі працюватиме Будинок соціального піклування на вул. Суздальській, 4/6, де бездомних забезпечують гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами.

За інформацією Департаменту соціальної політики, також щоденно – з 1 грудня до 1 березня – продовжуватиме роботу соціальний патруль: розвозитиме гаряче харчування на Центральний і Дарницький залізничні вокзали. Тих, хто цього потребуватиме, перевозитимуть до Будинку соціального піклування.

У разі зниження температури повітря пункти обігріву знову почнуть функціонувати.

У Києві та області 22 січня без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, під час морозів у столиці функціонували 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

Ще два цілодобових пункти обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу та Дарницького залізничного вокзалу.

До пунктів обігріву міг звернутися кожен, хто потребував допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.