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    Вже не холодно? У Києві припинили роботу пункти обігріву

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    Біля Дарницького залізничного вокзалу працював пункт обігріву - Вже не холодно? У Києві припинили роботу пункти обігріву
    Біля Дарницького залізничного вокзалу працював пункт обігріву
    Фото: КМДА

    Продовжить цілодобову роботу Будинок соціального піклування на вул. Суздальській, 4/6 і соціальний патруль

    У Києві призупиняють роботу пункти обігріву у зв’язку з покращенням погодних умов. У разі похолодання роботу пунктів відновлять. Про це йдеться у протоколі Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації, повідомляє пресслужба КМДА.

    За 7 днів роботи до пунктів обігріву звернулось 1155 людей.

    Служби та установи Києва, районні державні адміністрації переходять на повсякденний режим діяльності.

    Проте у звичному цілодобовому режимі працюватиме Будинок соціального піклування на вул. Суздальській, 4/6, де бездомних забезпечують гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами.

    За інформацією Департаменту соціальної політики, також щоденно – з 1 грудня до 1 березня – продовжуватиме роботу соціальний патруль: розвозитиме гаряче харчування на Центральний і Дарницький залізничні вокзали. Тих, хто цього потребуватиме, перевозитимуть до Будинку соціального піклування.  

    У разі зниження температури повітря пункти обігріву знову почнуть функціонувати.

    У Києві та області 22 січня без опадів, температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

    Нагадаємо, під час морозів у столиці функціонували 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі.

    Ще два цілодобових пункти обігріву відкрили біля Південного залізничного вокзалу та Дарницького залізничного вокзалу.

    До пунктів обігріву міг звернутися кожен, хто потребував допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки.

    Теги: прогноз погоди Київ КМДА безхатченки негода
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