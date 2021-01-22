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    «Укравтодор» повідомляє про туман у південних, центральних та північних областях

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    Проїзд основними дорогами забезпечено - «Укравтодор» повідомляє про туман у південних, центральних та північних областях
    Проїзд основними дорогами забезпечено
    Фото з відкритих джерел

    Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре

    В Україні на ранок п'ятниці, 22 січня, невеликий дощ спостерігається на Закарпатті, у південних, центральних та північних областях туман. Про це повідомляє пресслужба  «Укравтодору».

    Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечено.

    «Невеликий дощ у Закарпатській області, у південних, центральних та північних областях туман; в західних та східних областях без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. У Луганській області місцями засніжене», ‒ повідомили дорожники.

    У пресслужбі інформують, що на перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Абранському ‒ дощ ‒ стан покриття місцями мокрий.

    «На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок», ‒ стверджують в «Укравтодорі».

    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 378 одиниць техніки та 509 робітників.

    Нагадаємо, що за повідомленням Укргідрометцентру,  22 січня хмарно з проясненнями, без опадів лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний 7-12 м/с, в західних областях пориви 15-20 м/с. Температура у західній та південній частині вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла, на решті території вночі 0-5° морозу, на сході країни 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

    Як повідомлялося, 22 січня на Київ опустився густий туман: оголошено перший рівень небезпеки.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Укравтодор вітер дощ
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