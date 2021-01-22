Хуртовини і багато снігу: синоптики попередили про погіршення погоди

30 січня в Карпатах сніговий шар буде досягати 67 см

Цими вихідними, 24 і 25 січня, погода в Україні погіршитися. Синоптики прогнозують сильний вітер, сніг та хуртовини.

Про це повідомляє Український гідрометцентр. Так, на Правобережжі України очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. У західних областях очікується значний дощ і мокрий сніг.

У понеділок, 25 січня, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозується значний сніг, хуртовини. На дорогах буде ожеледиця, місцями можливі снігові замети. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою від 5 до 10 см, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях - до 20 см.

«Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - йдеться в повідомленні.

Як свідчать дані ресурсу ventusky, 26 числа на Заході країни випаде до 20-30 см снігу. У частині Тернопільської та Львівської областей - до 40 см. У Карпатах - до 48 см.

27 січня в Вінницькій області сніговий покрив буде до 10 см, в Хмельницькій - до 15 см. У Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій - 3-8 см. 28 і 29 січня ситуація кардинально не зміниться. У Києві в ці дні також випаде сніг (2-4 см).

30 січня в Карпатах сніговий шар буде досягати 67 см.

А 31 січня снігом покриє всю країну за винятком невеликих районів на Прикарпатті.