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    Україну накрили снігопади (відео)

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    13 січня в Україні будуть с<span>нігопади, хуртовини та штормовий вітер</span> - Україну накрили снігопади (відео)
    13 січня в Україні будуть снігопади, хуртовини та штормовий вітер
    Фото: Полтавська міська рада

    Українці публікують у соцмережах фото й відео сніжної погоди

    В Україні сьогодні, 13 січня, більшість регіонів засипало снігом. Місцеві жителі публікують у соцмережах фото і відео природного явища.

    Снігопади пройшли в Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

    Замело снігом Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста. У багатьох містах сніг йшов майже всю ніч. У Києві також випало трохи снігу, хоча синоптики обіцяли, що циклон обійде місто.

    Через снігопади на Закарпатті побільшало ДТП: 

    Харків засипало снігом: 

    Негода в Дніпрі:

    Нагадаємо, синоптики попередили про снігопади на сході України, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях. Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів.

    Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.

    Теги: прогноз погоди снігопад
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