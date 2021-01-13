Україну накрили снігопади (відео)

13 січня в Україні будуть с нігопади, хуртовини та штормовий вітер

Українці публікують у соцмережах фото й відео сніжної погоди

В Україні сьогодні, 13 січня, більшість регіонів засипало снігом. Місцеві жителі публікують у соцмережах фото і відео природного явища.

Снігопади пройшли в Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

Замело снігом Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші міста. У багатьох містах сніг йшов майже всю ніч. У Києві також випало трохи снігу, хоча синоптики обіцяли, що циклон обійде місто.

Через снігопади на Закарпатті побільшало ДТП:

Харків засипало снігом:

Негода в Дніпрі:

Нагадаємо, синоптики попередили про снігопади на сході України, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях. Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.