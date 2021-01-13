Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів в Україні

Негода наробила лиха в чотирьох областях

Сьогодні зранку в Україні через складні погодні умови знеструмлені 55 населених пункти в чотирьох областях. Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в середу, 13 січня.

«Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях, а саме Дніпропетровська - 20, Донецька - 12 Миколаївська - 12 і Запорізька – 11», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС додали, що зараз опади у вигляді снігу (подекуди з дощем) спостерігаються в Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає, повідомили надзвичайники.

«Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 36 працівників і 844 одиниці техніки», - резюмували в прес-центрі служби.

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.