  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів в Україні

    • Розсилка
    <span>До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго</span> - Сніг і вітер залишив без світла 55 населених пунктів в Україні
    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
    Фото: ДСНС

    Негода наробила лиха в чотирьох областях

    Сьогодні зранку в Україні через складні погодні умови знеструмлені 55 населених пункти в чотирьох областях. Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в середу, 13 січня.

    «Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях, а саме Дніпропетровська - 20, Донецька - 12 Миколаївська - 12 і Запорізька – 11», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    У ДСНС додали, що зараз опади у вигляді снігу (подекуди з дощем) спостерігаються в Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

    За інформацією Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного і місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає, повідомили надзвичайники.

    «Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 36 працівників і 844 одиниці техніки», - резюмували в прес-центрі служби.

    Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україні очікуються сильні морози і снігопади. Уже 13 січня на українську територію прийдуть циклони Бартош і Димитріос, які матимуть значний вплив на погоду.

     

    Теги: ДСНС електроенергія аварія снігопад вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies