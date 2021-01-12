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    Суспільство

    Лижний сезон: де в Карпатах є сніг та які ціни на скіпаси

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    Під час локдауну з 8 до 25 січня на Буковелі працюють без змін гірськолижні витяги та готелі - Лижний сезон: де в Карпатах є сніг та які ціни на скіпаси
    Під час локдауну з 8 до 25 січня на Буковелі працюють без змін гірськолижні витяги та готелі
    Зображення: Instagram BABICHSERGEY24

    Яка зараз ситуація в горах і де можна покататись на даний момент

    Незвично тепла для зими погода у грудні фактично перекреслила лижний сезон в Карпатах, з величезної кількості лижних курортів працювали одиниці. Але зараз ситуація зі снігом покращилась.

    І незважаючи на введений з 8 січня локдаун на лижних курортах Карпат разом із снігом почали з’являтись і туристи.

    Драгобрат

    Драгобрат у цьому сезоні ексклюзивний серед інших курортів, адже тут лежить натуральний сніг. Втім, за словами лижників, людей тут зараз дуже мало, у порівнянні з минулими роками:

    -За вікном січень, а я дивлюсь на порожні крісла підйомників Драгобрату, людей практично нема. Пригадую, в 2004-2010 роках потрібно було виходити на схил о 8 ранку, щоб гарно покататись, бо далі були черги по півгодини. Лижники хочуть хоча б якоїсь прогнозованості, а з цим локдауном не зрозуміло чого чекати, тому і ми не ризикуємо їхати. Дуже сумно, адже ми з сім’єю дуже любимо цю місцину, - розповідає лижник з Мукачева пан Сергій.

    Ціни на Драгобраті коливаються, залежно від підйомника. Наприклад, на «Вершині Карпат» денний абонемент коштує 780 грн, один крісло - 100 грн, один бугель – 50 грн.

    Красія

    Красія – також перед Новим роком відкрила лижний сезон, тут траса покрита штучним снігом і вже приймає туристів. Втім, наразі працює тільки півтраси. Людей, у порівнянні з минулими роками, дуже мало. Наразі до 12 січня триває «Святковий сезон» і ціни на катання дещо вищі, ніж зазвичай: один підйом – 100 грн, один день – 850 грн. Більше цін дивіться нижче:

    Полянські

    Курорт «Полянскі» (с. Поляна, Свалявський район) – першими в Україні на початку зими запустили бугель і відкрили лижний сезон. Тут схил також покритий штучним снігом. Це місце більше підходить для катання дітей та новачків і сімейного відпочинку. Втім, майте на увазі, що на санках зараз тут покататись не вийде – вихід з санками заборонений на схил. Ціна на скіпаси та прокат спорядження у Високий сезон виглядають так:

    Буковель

    І єдиний з українських курортів, де зараз і сніжно, і багатолюдно – це Буковель. Під час локдауну з 8 до 25 січня на Буковелі працюють без змін гірськолижні витяги та готелі, а кафе та ресторани – тільки на виніс. Усі концерти та розважальні заходи скасовано. У мережі нещодавно показали на фото як виглядають величезні черги до підйомників на Буковелі, а ще ціни у місцевому кафе, де порцію квашеної капусти продають за 200 грн.

    У Пилипці трохи засніжило, але покриття ще замало для катання, тому поки працює тільки крісельний екскурсійний підйомник ( 1 підйом вверх-низ коштує 150-200 грн). Подобовець також засніжило, готуються з дня на день запускати сезон і чекають на туристів.

    Джерело: Mukachevo.net

    Теги: туризм ціни Карпати (гори) Буковель
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