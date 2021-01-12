Укравтодор попередив водіїв про сніг у чотирьох областях

Водіїв просять бути обережними на дорогах

Зранку спостерігається туман на Вінничині та Одещині

На ранок вівторка, 12 січня, у чотирьох областях України випадав сніг, ще у двох областях - тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

«Станом на 6 годину 12 січня хмарно, місцями невеликий сніг в Донецькій, Чернівецькій, Хмельницькій та на Закарпатті, місцями спостерігається туман в Вінницькій та Одеській області. На решті території країни без опадів. Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігаються опади, мокре, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця, у решті областей – сухе», - повідомили в агентстві.

На перевальних ділянках, як зазначається, - без опадів. Покриття тут мокре.

«Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», - зазначили дорожники.

За їхніми даними, на дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, як і спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи, щодо попередження виникнення зимової слизькості, проводиться обробка протиожеледними матеріалами.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 145 одиниць техніки та 223 робітників.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків сьогодні в Україні очікуються морози і сильні пориви вітру.

Також в Україну йде різке похолодання: до кінця тижня вдарить мороз до -14.