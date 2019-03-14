Україну підтримуємо, але є проблеми в питаннях історії – глава МЗС Польщі



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Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович виступив у Сеймі з засадами зовнішньої політики на 2019 рік Фото: MSZ

У МСЗ Польщі описують практичні стосунки між Польщею і Україною як добрі, а подеколи – дуже добрі

Польща незмінно підтримує територіальну цілісність України у визнаних світом кордонах. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Яцек Чепутович на щорічній доповіді щодо польської зовнішньої політики у Сеймі. Разом з тим, в історичних питаннях Польща очікує на позитивні кроки зі сторони України.

«Польща незмінно підтримує територіальну цілісність України і суверенність її уряду на всьому терені держави в її міжнародно визнаних кордонах», – сказав міністр.

Він нагадав про підтримку Києва у керченському конфлікті.

«Особливо ми вимагаємо звільнення ув’язнених Росією українських моряків, повернення українських кораблів, і повернення свободи мореплавства між Азовським морем і властивою частиною Чорного моря», - наголосив міністр.

У МСЗ Польщі описують практичні стосунки між Польщею і Україною як добрі, а подеколи – дуже добрі. Особливо це стосується військової царини, безпеки і енергетики.

«Торгівля між нашими країнами в минулому році виросла на 9%. Багато громадян України працює в Польщі, наші консули видали в минулому році 850 тис. віз. В Польщі вчиться 40 тис. українських студентів», - зазначив міністр.

Чепутович наголосив, що в історичних справах між країнами не все добре.

«Умовою, яку виставляє Польща є відкликання заборони ексгумації залишків польської людності, який для нас є незрозумілим у світлі цивілізаційних стандартів. Розраховуємо на властиві рішення української сторони в цьому питанні», - підкреслив глава МЗС.