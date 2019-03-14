Україну підтримуємо, але є проблеми в питаннях історії – глава МЗС Польщі
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У МСЗ Польщі описують практичні стосунки між Польщею і Україною як добрі, а подеколи – дуже добрі
Польща незмінно підтримує територіальну цілісність України у визнаних світом кордонах. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Яцек Чепутович на щорічній доповіді щодо польської зовнішньої політики у Сеймі. Разом з тим, в історичних питаннях Польща очікує на позитивні кроки зі сторони України.
«Польща незмінно підтримує територіальну цілісність України і суверенність її уряду на всьому терені держави в її міжнародно визнаних кордонах», – сказав міністр.
Він нагадав про підтримку Києва у керченському конфлікті.
«Особливо ми вимагаємо звільнення ув’язнених Росією українських моряків, повернення українських кораблів, і повернення свободи мореплавства між Азовським морем і властивою частиною Чорного моря», - наголосив міністр.
Minister @MSZ_RP Jacek Czaputowicz przedstawia priorytety polskiej polityki zagranicznej w 2019 r. Wystąpieniu przysłuchują się @prezydentpl, @PremierRP, członkowie rządu, posłowie i korpus dyplomatyczny.— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 14 березня 2019 р.
Transmisja w Youtube https://t.co/5FnoU17WqI #Dyplomacja2019 pic.twitter.com/nu7bQBEIx7
У МСЗ Польщі описують практичні стосунки між Польщею і Україною як добрі, а подеколи – дуже добрі. Особливо це стосується військової царини, безпеки і енергетики.
«Торгівля між нашими країнами в минулому році виросла на 9%. Багато громадян України працює в Польщі, наші консули видали в минулому році 850 тис. віз. В Польщі вчиться 40 тис. українських студентів», - зазначив міністр.
Чепутович наголосив, що в історичних справах між країнами не все добре.
«Умовою, яку виставляє Польща є відкликання заборони ексгумації залишків польської людності, який для нас є незрозумілим у світлі цивілізаційних стандартів. Розраховуємо на властиві рішення української сторони в цьому питанні», - підкреслив глава МЗС.