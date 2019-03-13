«Завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, Варшавою та Берліном»: Дуда застеріг ЄС від ігнорування російських провокацій



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Президент Польщі наголосив, що його країна добре усвідомлює важливість членства в НАТО на тлі агресії РФ проти Грузії та України

Дуда назвав російські провокації перевіркою євроатлантичної системи безпеки

Президент Польщі Анджей Дуда закликав не ігнорувати російські провокації, бо їх наслідком буде російська агресія в Європі. Про це Дуда заявив під час зустрічі з президентами Чехії, Угорщини та Словаччини, повідомляє PolskieRadio24.

Дуда назвав російські провокації перевіркою євроатлантичної системи безпеки і застеріг, що в разі відсутності реакції росіяни перейдуть до більш рішучих дій.

«Якщо ми не реагуємо, то завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, над Варшавою, а післязавтра - можливо, над Берліном», - сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що його країна добре усвідомлює важливість членства в НАТО на тлі агресії РФ проти Грузії та України.

Дуда також розповів про загрози кібербезпеки з боку Москви: хакерські атаки, поширення фейкових новин, створення фальшивих сторінок у соцмережах для впливу на політику, в тому числі на вибори. Польський президент назвав таку діяльність більш просунутою, ніж, наприклад, отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії, яке Дуда назвав лише «російським проявом сили і нахабності».

Водночас президент Словаччини Андрій Кіска підтвердив, що російська пропаганда і кібердіяльність становлять загрозу безпеці в регіоні.

«Що буде, якщо ми будемо стверджувати, що російська пропаганда і дезінформація - це вигадка або параноя і не впливає на наші країни? Ми повинні усвідомити, що будь-яка така діяльність підриває безпеку наших країн і порушує єдність у центрі НАТО зі спільної оборони», - додав президент Словаччини.

Нагадаємо, раніше Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для регіону