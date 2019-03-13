«Завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, Варшавою та Берліном»: Дуда застеріг ЄС від ігнорування російських провокацій
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Дуда назвав російські провокації перевіркою євроатлантичної системи безпеки
Президент Польщі Анджей Дуда закликав не ігнорувати російські провокації, бо їх наслідком буде російська агресія в Європі. Про це Дуда заявив під час зустрічі з президентами Чехії, Угорщини та Словаччини, повідомляє PolskieRadio24.
Дуда назвав російські провокації перевіркою євроатлантичної системи безпеки і застеріг, що в разі відсутності реакції росіяни перейдуть до більш рішучих дій.
«Якщо ми не реагуємо, то завтра у нас будуть російські літаки над Прагою, над Варшавою, а післязавтра - можливо, над Берліном», - сказав Дуда.
Президент Польщі наголосив, що його країна добре усвідомлює важливість членства в НАТО на тлі агресії РФ проти Грузії та України.
Дуда також розповів про загрози кібербезпеки з боку Москви: хакерські атаки, поширення фейкових новин, створення фальшивих сторінок у соцмережах для впливу на політику, в тому числі на вибори. Польський президент назвав таку діяльність більш просунутою, ніж, наприклад, отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії, яке Дуда назвав лише «російським проявом сили і нахабності».
Водночас президент Словаччини Андрій Кіска підтвердив, що російська пропаганда і кібердіяльність становлять загрозу безпеці в регіоні.
«Що буде, якщо ми будемо стверджувати, що російська пропаганда і дезінформація - це вигадка або параноя і не впливає на наші країни? Ми повинні усвідомити, що будь-яка така діяльність підриває безпеку наших країн і порушує єдність у центрі НАТО зі спільної оборони», - додав президент Словаччини.
Нагадаємо, раніше Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для регіону