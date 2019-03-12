В Україну прибув новий посол Польщі



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Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького

42-річний Бартош Ціхоцький за освітою є істориком

Новий посол Польщі в України Бартош Ціхоцький прибув до України та вручив заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднарю копії вірчих грамот.

Про це у своєму Twitter у вівторок повідомило міністерство закордонних справ України.

Вірчі грамоти від нового польського посла ще повинен прийняти президент Петро Порошенко, після чого Ціхоцький зможе повноцінно виконувати свої функції.

42-річний Бартош Ціхоцький за освітою є істориком. З травня 2017 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ; у відомстві він відповідав, серед інших, за східну політику і політику безпеки.

Під час виконання цієї функції, як сказав Яцек Чапутович, коли рекомендував кандидатуру Бартоша Ціхоцького на засіданні комітету, він відіграв важливу роль, серед інших, у зусиллях для розблокування історичного діалогу з Україною та координації економічної, оборонної та гуманітарної підтримки цієї країни.

У попередні роки Ціхоцький був, зокрема, радником керівника Агентства розвідки Польщі (AW), керівником міжнародного відділу Бюро національної безпеки, координатором програми «Росія-Євразія» Польського інституту міжнародних відносин та експертом Центру східних студій.

Він також працював, зокрема, у польському посольстві в Москві, де відповідав, зокрема за польсько-російські двосторонні відносини. Ціхоцький вільно володіє російською та англійською мовами.

На посаді посла Польщі у Києві Бартош Ціхоцький має замінити Яна Пєкла, який закінчив свою дворічну місію наприкінці січня цього року.