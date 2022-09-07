Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 

Синоптикиня розповіла, що незабаром погода зміниться

На вихідних Україну вкриють осінні дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Вже 9-12 вересня з'являться серйозні осінні дощі», – написала вона.

Однак завтра, 8 вересня, температура ще буде комфортною,+16...+22 градуси. Ввечері, вранці, вночі +3...+8, місцями (окрім півдня та Закарпаття) заморозки 0-4 градуси.

В «Укргідрометцентрі» також попередили українців про дощову погоду. Так, там прогнозують, що вже 8 вересня короткочасні дощі прийдуть на Закарпаття, Прикарпаття та місцями у південні, вдень і у Кіровоградську та Дніпропетровську області. 9 вересня в Україні очікуються помірні (в західних областях місцями значні) дощі. Помірні дощі, місцями грози ітимуть в країні і 10-13 вересня.

У Києві опади у вигляді дощу очікуються 9 вересня. Така погода в столиці протримається орієнтовно до наступних вівторка-середи, 13-14 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.

До слова, цього року вересень в Україні може стати найтеплішим за останні 30 років.