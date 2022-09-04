Опадів не передбачається: якою буде погода 4 вересня

У столиці температура повітря коливатиметься від +18 до +20 градусів

У неділю, 4 вересня, в Україні дощі прогнозуються лише на Луганщині. У решті областей буде сухо. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Найтепліше традиційно буде на півдні України – там вдень температура сягатиме до 24 градусів тепла.

А от найхолодніше – на сході України. Зокрема, на Харківщині, Луганщині, Донеччині середня температура становитиме +16...+19 градусів тепла.

У західній частині України, температура підніметься до +17...+22. У північних областях та в центрі +18...+20 градусів.

У столиці температура повітря коливатиметься від +18 до +20 градусів.

Нагадаємо, вересень для українців розпочнеться з похолодання. Втім, температура повітря поступово підніматиметься. Однак опадів у першій декаді місяця практично не очікується.