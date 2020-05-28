Україну можуть залишити лише ті українці, які постійно проживають в іноземних країнах?

Заява британського посольства констатує факт узурпації влади керівництвом країни

Тоталітарний режим в Україні введено.

Пам‘ятаєте, тиждень тому була новина, що українцям заборонили виїзд з країни.

Тоді МЗС заперечувала — мовляв, ви що? Не може такого бути! Неправда!

І що ми маємо?

Свіже повідомлення посольства Британії: «звертаємо вашу увагу, що українська влада повідомила нам, що лише українці які постійно проживають в іноземних країнах зможуть покинути Україну.»

Нагадаю, таке неможливо в силу ст. 33 Конституції України «кожному гарантується право вільно залишити територію України за вийнятком обмежень встановлених законо». Такий перелік обмежень чітко визначений, несплата аліментів, рішення суду тощо.

А заява британського посольства констатує факт узурпації влади керівництвом країни. Тут офіційна влада чітко діє всупереч закону.

Це і є ознака тоталітарного режиму.

Вітаю вас.

Мабуть саме це і обіцяв Володимир Зеленський коли йшов до влади?

Тоталітарну Україну де властьімущі чхать хотіли на права громадян.