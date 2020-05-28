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    Думки вголос

    Україну можуть залишити лише ті українці, які постійно проживають в іноземних країнах?

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Україну можуть залишити лише ті українці, які постійно проживають в іноземних країнах?

    Заява британського посольства констатує факт узурпації влади керівництвом країни

    Тоталітарний режим в Україні введено.

    Пам‘ятаєте, тиждень тому була новина, що українцям заборонили виїзд з країни.

    Тоді МЗС заперечувала — мовляв, ви що? Не може такого бути! Неправда!

    І що ми маємо?

    Свіже повідомлення посольства Британії: «звертаємо вашу увагу, що українська влада повідомила нам, що лише українці які постійно проживають в іноземних країнах зможуть покинути Україну.»

    Нагадаю, таке неможливо в силу ст. 33 Конституції України «кожному гарантується право вільно залишити територію України за вийнятком обмежень встановлених законо». Такий перелік обмежень чітко визначений, несплата аліментів, рішення суду тощо.

    А заява британського посольства констатує факт узурпації влади керівництвом країни. Тут офіційна влада чітко діє всупереч закону.

    Це і є ознака тоталітарного режиму.

    Вітаю вас.

    Мабуть саме це і обіцяв Володимир Зеленський коли йшов до влади?

    Тоталітарну Україну де властьімущі чхать хотіли на права громадян.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українці права громадян влада
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