Україну можуть залишити лише ті українці, які постійно проживають в іноземних країнах?
Заява британського посольства констатує факт узурпації влади керівництвом країни
Тоталітарний режим в Україні введено.
Пам‘ятаєте, тиждень тому була новина, що українцям заборонили виїзд з країни.
Тоді МЗС заперечувала — мовляв, ви що? Не може такого бути! Неправда!
І що ми маємо?
Свіже повідомлення посольства Британії: «звертаємо вашу увагу, що українська влада повідомила нам, що лише українці які постійно проживають в іноземних країнах зможуть покинути Україну.»
Нагадаю, таке неможливо в силу ст. 33 Конституції України «кожному гарантується право вільно залишити територію України за вийнятком обмежень встановлених законо». Такий перелік обмежень чітко визначений, несплата аліментів, рішення суду тощо.
А заява британського посольства констатує факт узурпації влади керівництвом країни. Тут офіційна влада чітко діє всупереч закону.
Це і є ознака тоталітарного режиму.
Вітаю вас.
Мабуть саме це і обіцяв Володимир Зеленський коли йшов до влади?
Тоталітарну Україну де властьімущі чхать хотіли на права громадян.