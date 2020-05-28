Холодне літо 2020-го. Чи зможуть українці відпочити за кордоном? туріндустрія

Санітарна обробка пляжу у В’єтнамі Фото: Reuters

Низка держав планують відкрити свої курорти для українців лише ближче до серпня

У десятку найбільш популярних країн, куди українці подорожували минулого літа, увійшли Туреччина, Єгипет, Греція, Кіпр, Чорногорія, Туніс, Болгарія, Іспанія, Китай та Італія. Курортний сезон-2020 суттєво змінить цю географію. Цього літа українці взагалі можуть не потрапити до деяких з улюблених країн, у ліпшому випадку окремі з них обіцяють відкрити кордони з липня-серпня. Це пов’язано із суворими правилами, які запроваджені через пандемію коронавірусу.

Ринок завмер чи помер?

Фахівці туристичної індустрії визнають: жодної активності клієнтів нині нема. Фактично, ситуація просто зупинилась у середині березня і з того часу нічого не змінилось. «Загалом ціни лишилися на рівні минулого року. Екстраординарних змін не відбулося», - переконує «Главком» голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха. При цьому він визнає, що й попиту (раннього бронювання) теж практично немає. Тобто насправді ринок завмер, і операторам доводиться лише орієнтуватися на цінові параметри з минулого…

«Ніхто особливо не поспішає бронювати», – підтверджує президент Асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч.

Сподівання у операторів ринку на початок літа. У червні Україна почне відновлювати регулярне авіаційне сполучення з іншими країнами. Але і це ще не все, що потрібно для відновлення бізнесу. Дуже багато залежатиме від того, коли найпопулярніші серед українських туристів країни погодяться впускати туристів?

Туреччина

Ця країна – найпопулярніший напрямок серед українців, починаючи з кінця травня і до середини вересня. За даними посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере, у минулому році його країну відвідали понад 1,5 млн українців.

За попередньою інформацією, у разі позитивного розвитку ситуації турецькі готелі відкриються для наших туристів з 15 липня. Таке рішення ухвалили Міністерство культури і туризму та Міністерство охорони здоров’я, пише TurizmGuncel.

А от що буде з цінами на путівки достеменно невідомо. З одного боку, наголошують експерти, зменшення попиту на тури через «коронакризу» мало б відповідно вплинути на вартість путівок, аби заохотити українців їхати. Ще один фактор, який впливатиме на ціни, - це фактично втрата Туреччиною половини туристичного сезону. З іншого боку, власники готелів будуть змушені витрачатися на забезпечення соціальної дистанції гостей та протиепідемічні заходи. Крім того, частина готелів у Туреччині може взагалі не відкритися, що у свою чергу зменшить пропозицію на туристичному ринку та підвищить вартість подорожей.

Туреччина - найпопулярніший напрямок серед українців

Найсумнішою новиною для любителів відпочинку у Туреччині може стати скасування звичної системи харчування all-inclusive зі шведськими столами у готелях. Продукти та напої будуть видавати лише працівники ресторану або готелю. Турецькі чиновники розраховують таким чином не лише убезпечити гостей від зараження коронавірусом, а й збільшити виручку ресторанам поруч з готелями.

«Втім поки ніхто нічого не скасував, це лише обговорення. Можливо, люди просто не братимуть їжу зі шведського столу самостійно, натомість їм або будуть класти їжу у тарілки офіціанти, або ж туристи будуть просто замовляти страви. Можливо, ще будуть скляні перегородки між столами», - зазначив Ігор Голубаха.

Серед інших заходів для збереження соціальної дистанції – це неповне заселення готелів, безальтернативне використання платіжних карток, обмеження, а може, і скасування таких послуг, як баня та масаж. Доступ до басейнів буде контролюватися – аби не допустити скупчення людей тощо.

Єгипет

Другий за популярністю напрямок для українських відпочивальників – Єгипет. Точну дату відкриття кордонів для іноземних гостей уряд цієї країни ще не назвав, попередньо – початок липня. Днями у Єгипті дозволили лише внутрішній туризм, і лише за умови, що готелі будуть заповнювати лише чверть своїх номерів – щоб гостей було менше, а отже, щоб дотримуватися соціальної дистанції було легше. Поступове послаблення очікується за кілька тижнів – тоді влада дозволить використовувати 50% номерного фонду.

Наразі в Єгипті дозволений лише внутрішній туризм. Фото АР

І місцевим туристам, а (пізніше) гостям з-за кордону будуть регулярно вимірювати температуру. Працівники готелю щоденно будуть проходити експрес-тест на вході до території закладу. У самих готелях має бути встановлено дезінфікувальне обладнання. Масові заходи будуть скасовані (до прикладу, до таких заходів у готелях можна віднести вистави аніматорів, проведення масових конкурсів). Як і в Туреччині, в Єгипті замислюються над скасуванням системи харчування all-inclusive: у готелях можуть запровадити звичайне меню, а також заборонять відкриті зони з їжею.

Греція

Ця країна відкриється для іноземних гостей чи не найскоріше – з 15 червня. Проте погрітися під грецьким сонечком зможуть громадяни лише 20 країн (Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія). Як бачимо, Україна до цього переліку не потрапила. Наші співгромадяни зможуть приїхати у відпустку до Греції, за попередніми планами, лише через два тижні, а то й через місяць: оскільки наступні розширення переліку країн планується 1 та 15 липня. Уряд визначатиметься, орієнтуючись на епідеміологічну ситуацію у кожній конкретній державі.

Українці у найближчі півтора місяці не зможуть потрапити до Греції. Фото: Главком

Греція вже заявила, що планує приваблювати туристів зниженням цін приблизно на 10%.

До відпочинку також будуть виставлені звичні вимоги: дотримання соціальної дистанції, моніторинг температури, доступність дезінфікуючих засобів.

За очікуваннями міністра туризму Греції Харіса Теохаріса, доходи від туризму цього року впадуть на 50%. «І це - найбільш сприятливий сценарій у дослідженнях, які ми здійснюємо», - визнав він.

Кіпр

Країна чекає на туристів з 15 червня. Вже з 9-го числа там відновлять роботу аеропорти і порти, що обслуговують круїзні лайнери.

Коли українці зможуть відпочити на Кіпрі – поки невідомо

Кіпр піде на відкриття своїх курортів для іноземців за тією самою моделлю, що і сусідня Греція: спершу пускатимуть гостей з країн з вже укладеного списку, який потім поступово розширюватимуть. «В’їздними» на першому етапі стануть громадяни Греції, Болгарії, Норвегії, Австрії, Фінляндії, Словенії, Угорщини, Ізраїлю, Данії, Німеччини, Словаччини, Литви та Мальти. На другому етапі – громадяни Швейцарії, Польщі, Румунії, Хорватії, Естонії та Чехії. Коли українці зможуть відпочити на Кіпрі – поки невідомо. За оптимістичними прогнозами, це станеться у середині липня.

Пасажири визначених країн будуть повинні зробити тест на коронавірус не пізніше, ніж за 72 години до вильоту, а безпосередньо в аеропорту надати довідку про свою безпечність.

Як і в інших популярних серед туристів країнах, на перше місце під час відпочинку в готелях виходять дезінфекція та заходи з дотримання соціальної дистанції. Реєструвати в готелях будуть лише в онлайн-режимі, а перш, ніж занести валізи туристів до номерів, їх дезінфікуватимуть.

Чорногорія

До Чорногорії найближчим часом українці теж не зможуть потрапити: країна з 1 червня відкриває свої кордони, але знову ж таки не для всіх. «Потрапити до Чорногорії зможуть жителі лише кількох держав: тих, де фіксується не більше 25 випадків зараження на 100 тис. чоловік. На даний момент - це Хорватія, Словенія, Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, Албанія, Греція. Це простимулює наш туризм», - пояснив прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович.

У Чорногорії на пляжах п'ятизіркових готелів запроваджуються нові стандарти. Фото seainside.club

До слова, на таке рішення чорногорського уряду дуже образилися серби. «Це свідчить про їхнє (чорногорців) ставлення до Сербії. Якщо громадяни Сербії можуть вільно їхати до Угорщини, Греції, Болгарії, чому вони також не можуть поїхати до Чорногорії? Це дійсно смішно», - зазначив міністр закордонних справ Івіца Дачич .

У Чорногорії на пляжах п'ятизіркових готелів запроваджуються нові стандарти: пара лежаків і парасолька на 16 кв. м, чотиризіркових - на 13 кв. м, а на громадських пляжах передбачається 11 кв. м на два лежаки. Обов'язковою стане дезінфекція пляжного устаткування, моніторинг якості морської води кожні десять днів на усіх пляжах. Туристи зможуть відстежувати чистоту пляжів та якість морської води, а також резервувати місця на пляжі через спеціальний мобільний додаток.

Туніс

Ця країна відкриє свої кордони для туристів вже 4 червня.

Ціни, за прогнозами експертів, залишаться на тому самому рівні, що і минулого року.

З 4 червня Туніс чекає на гостей

Туризм – одна з галузей, яку країна відновить у першу чергу. Наразі влада країни дозволила заповнювати готелі лише наполовину – задля дотримання соціальної дистанції. Та йдеться поки що лише про внутрішній туризм. А от з 4 червня, коли країна відкриється для закордонних гостей, наповненість готелів вже зможе сягати 75%.

Персонал готелів вже повним ходом втілює нові правила санітарного протоколу, розроблених Міністерством туризму Тунісу: серед іншого, йдеться про розміщення шезлонгів і парасольок на відстані 1,5 метрів один від одного, забезпечення готелів дезінфікуючими засобами тощо.

Болгарія

Міністр туризму Ніколіна Ангелкова заявила, що планує почати туристичний сезон на болгарських курортах з 1 липня. Для внутрішнього туризму країна відкрилась ще 13 травня.

Ціна на болгарських курортах попередньо не зміняться у порівнянні із минулорічним сезоном.

Для внутрішнього туризму країна відкрилась ще 13 травня. Фото tourdom.ru

Болгарія почала готуватися до прийому туристів: на пляжах шезлонги розставлені з урахуванням вимог щодо соціальної дистанції, готелі закуповують санітайзери.

Іспанія

Уряд Іспанії ухвалив рішення скасувати обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн, з 1 липня. Жодних обмежень щодо країн, громадяни яких можуть приїжджати, немає. Однак неофіційні побажання все-таки є: міністр промисловості, торгівлі і туризму Рейес Марото закликала провести відпустку в Іспанії міжнародних мандрівників, «особливо французів і німців».

Вся туристична галузь Іспанії намагається оновитися. Фото vsitury.com.ua

Експерти стверджують, що ціни на тури до Іспанії залишаться на рівні минулого року, а от сервіс покращиться. Представник Іспанської конфедерації власників готелів Марія Креспо стверджує, що вся туристична галузь Іспанії намагається оновитися: готелі роблять ремонти, розробляють спеціальні програми для сімейного відпочинку.

Варто зазначити, що Іспанія зробила висновки з пандемії коронавірусу. За словами Креспо, оскільки експерти не виключають повторних хвиль захворювання, усі готелі тепер зобов’язані завжди (не зважаючи на епідеміологічну ситуацію у країні та світі) мати чималий запас медичних масок, рукавичок та засобів дезінфекції – і для персоналу, і для гостей. Наразі в Іспанії розглядають доцільність поділу пляжів на огороджені зони – задля дотримання дистанції.

Китай

Китай не поспішає відкривати свої кордони для зарубіжних гостей. З 1 липня прийом іноземних громадян буде здійснювати лише тільки Пекін. Відомо, що у країні обговорюють можливість відновлення авіасполучення з 14 країнами. Наразі в'їзд в Китай дозволений тільки для громадян Південної Кореї – йдеться про бізнес-поїздки.

КНР не поспішає запрошувати туристів з-за кордону. Фото Lenta.ru

Разом із тим, внутрішній туризм у Китаї активно відновлюється. Тільки за травневі свята турсектор отримав $6,7 млрд доходу. Місцеві жителі подорожують, дотримуючись суворих правила безпеки: маски, рукавчики, температурний скрінінг та дотримання дистанції.

Італія

Італія, яка належить до найбільш постраждалих від коронавірусу країн, планувала відкритися для туристів з 1 серпня, однак наразі уряд країни розглядає можливість прискорити процес і почати прийом туристів вже 15 червня. Щоправда, відкривати планують не для всіх, а лише для громадян Євросоюзу та Великої Британії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії и Ліхтенштейну.

Соціальну дистанцію потрібно буде витримувати і в готелі, і на пляжах. Фото deluxe.voyage

Країна запроваджує суворі вимоги до операторів пляжних басейнів: розміщення парасольок і шезлонгів на великій відстані: одна парасолька та шезлонг на 12 кв. м простору. Дистанція між рядами лежаків повинна становити не менше 3-х метрів. Гості готелю повинні будуть заздалегідь бронювали місця для відпочинку, а персонал супроводжуватиме їх до заброньованих місць.

Наталія Сокирчук, «Главком»