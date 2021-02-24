  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україну знову накриють снігопади. Коли й де сніжитиме

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У суботу, 27 лютого, буде дощ зі снігом у всіх регіонах - Україну знову накриють снігопади. Коли й де сніжитиме
    У суботу, 27 лютого, буде дощ зі снігом у всіх регіонах
    Фото: ДСНС

    У Києві потепління до +8° прогнозують на 28 лютого

    Похолодання та снігопади в Україні прогнозують на 27 лютого. Синоптики передають «плюсову» температуру, але в середньому в межах +2+4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У суботу, 27 лютого, буде дощ зі снігом у всіх регіонах. На заході країни температура повітря вдень складе +2+7, а вночі +2+4. У північних та центральних областях вдень буде +1+4 і вночі так само.

    На сході країни передають вдень та вночі +2+4. У південних областях буде тепліше, вдень +4+7, а вночі +2+4.

    У неділю, 27 лютого, снігопади продовжаться в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

    У середу, 24 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода, вночі очікується мороз, а вдень температура підніматиметься вище 0°, окрім північних та східних областей, де і вдень триматиметься «мінус».

    Майже на всіх дорогах України 24 лютого, окрім півдня, очікується ожеледиця. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки.

    У Києві потепління до +8° прогнозують на 28 лютого, а аж до 2 березня синоптики обіцяють дощову погоду.

    Похолодання до -8°..-13° в кінці лютого і на початку березня синоптики обіцяють в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові та Києві. А новий виток потепління з теплою погодою до +8° очікується в Україні з 8-10 березня.

    Теги: прогноз погоди снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies