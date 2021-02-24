Україну знову накриють снігопади. Коли й де сніжитиме

У суботу, 27 лютого, буде дощ зі снігом у всіх регіонах

У Києві потепління до +8° прогнозують на 28 лютого

Похолодання та снігопади в Україні прогнозують на 27 лютого. Синоптики передають «плюсову» температуру, але в середньому в межах +2+4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 27 лютого, буде дощ зі снігом у всіх регіонах. На заході країни температура повітря вдень складе +2+7, а вночі +2+4. У північних та центральних областях вдень буде +1+4 і вночі так само.

На сході країни передають вдень та вночі +2+4. У південних областях буде тепліше, вдень +4+7, а вночі +2+4.

У неділю, 27 лютого, снігопади продовжаться в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

У середу, 24 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода, вночі очікується мороз, а вдень температура підніматиметься вище 0°, окрім північних та східних областей, де і вдень триматиметься «мінус».

Майже на всіх дорогах України 24 лютого, окрім півдня, очікується ожеледиця. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки.

У Києві потепління до +8° прогнозують на 28 лютого, а аж до 2 березня синоптики обіцяють дощову погоду.

Похолодання до -8°..-13° в кінці лютого і на початку березня синоптики обіцяють в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові та Києві. А новий виток потепління з теплою погодою до +8° очікується в Україні з 8-10 березня.