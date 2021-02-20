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    Синоптики дали прогноз погоди в Україні на місяць

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    <p>Від&nbsp;20 лютого морози почнуть слабнути</p> - Синоптики дали прогноз погоди в Україні на місяць

    Від 20 лютого морози почнуть слабнути

    У березні скінчаться морози та пригріє сонце

    Сильні морози до -15° в деяких регіонах відступлять після приходу потепління з дощами вже наприкінці календарної зими.

    Свіжий прогноз публікує портал Gismeteo.

    Якщо в суботу, 20 лютого, суворі морози будуть переважати в більшості областей, то вже в неділю в західні області прийде плюсова погода.

    У Києві, наприклад, потепління до +8° прогнозують на 28 лютого, а аж до 2 березня синоптики обіцяють дощову погоду.

    Серйозні температурні гойдалки до +14° очікуються до кінця місяця в Чернівцях, Івано-Франківську та Вінниці.

    Похолодання до -8°..-13° в кінці лютого і на початку березня синоптики обіцяють в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові та Києві. А новий виток потепління з теплою погодою до +8° очікується в Україні з 8-10 березня.

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    Нагадаємо, туристів попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.

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    Теги: прогноз погоди снігопад негода
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