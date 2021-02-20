Синоптики дали прогноз погоди в Україні на місяць
Від 20 лютого морози почнуть слабнути
У березні скінчаться морози та пригріє сонце
Сильні морози до -15° в деяких регіонах відступлять після приходу потепління з дощами вже наприкінці календарної зими.
Свіжий прогноз публікує портал Gismeteo.
Якщо в суботу, 20 лютого, суворі морози будуть переважати в більшості областей, то вже в неділю в західні області прийде плюсова погода.
У Києві, наприклад, потепління до +8° прогнозують на 28 лютого, а аж до 2 березня синоптики обіцяють дощову погоду.
Серйозні температурні гойдалки до +14° очікуються до кінця місяця в Чернівцях, Івано-Франківську та Вінниці.
Похолодання до -8°..-13° в кінці лютого і на початку березня синоптики обіцяють в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові та Києві. А новий виток потепління з теплою погодою до +8° очікується в Україні з 8-10 березня.
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