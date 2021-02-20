Синоптики дали прогноз погоди в Україні на місяць

У березні скінчаться морози та пригріє сонце

Сильні морози до -15° в деяких регіонах відступлять після приходу потепління з дощами вже наприкінці календарної зими.

Свіжий прогноз публікує портал Gismeteo.

Якщо в суботу, 20 лютого, суворі морози будуть переважати в більшості областей, то вже в неділю в західні області прийде плюсова погода.

У Києві, наприклад, потепління до +8° прогнозують на 28 лютого, а аж до 2 березня синоптики обіцяють дощову погоду.

Серйозні температурні гойдалки до +14° очікуються до кінця місяця в Чернівцях, Івано-Франківську та Вінниці.

Похолодання до -8°..-13° в кінці лютого і на початку березня синоптики обіцяють в Сумах, Черкасах, Дніпрі, Харкові та Києві. А новий виток потепління з теплою погодою до +8° очікується в Україні з 8-10 березня.

Нагадаємо, туристів попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.

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