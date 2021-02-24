Кілька областей України засипле снігом і заллє дощами: прогноз погоди на 24 лютого

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця

У середу, 24 лютого, в Україні буде хмарна з проясненнями погода, вночі очікується мороз, а вдень температура підніматиметься вище 0°, окрім північних та східних областей, де і вдень триматиметься "мінус".

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують у північних та більшості центральних областей невеликий сніг, вдень подекуди з дощем, на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 11-16°, на Луганщині до 21° морозу, вдень 4-9° морозу.

У західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 12° тепла, на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві 24 лютого очікується невеликий сніг, вдень з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.