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    Вже не холодно? Біля Дарницького вокзалу згорнули пункт обігріву

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    Намет для обігріву вже розібрали - Вже не холодно? Біля Дарницького вокзалу згорнули пункт обігріву
    Намет для обігріву вже розібрали
    Фото: Дарниця Live

    Пунктом обігріву біля вокзалу скористалися понад 2 тис. людей

    Пункт обігріву біля Дарницького залізничного вокзалу припинив свою роботу з причини покращення погодних умов. Про це повідомляється на сторінці Дарниця Live у Facebook.

    Загалом за 18 днів цим пунктом обігріву скористалися 2810 людей, з яких 56 погодились відправитись у притулки та реабілітаційні центри.

    Всього було роздано понад 7 тис. порцій їжі та 900 літрів гарячого чаю.

    Нагадаємо, у столиці функціонують 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі

    На час похолодання в Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. Але згодом на Південному вокзалі закрили цілодобовий муніципальний пункт обігріву. У Київській міській держадміністрації пояснили, що це через спалах коронавірусу. У бездомного в пункті обігріву виявили коронавірус, тому заклад закрили. Бездомні, що контактували з хворим, пішли на вокзал в зали очікування, звідки їх час від часу виганяє поліція.

    Замість пункту обігріву біля вокзалу мав з’явитися намет.

    Синоптики повідомляли, що нинішнє потепління в Україні недовге. Вже з 24 лютого прийде нова хвиля похолодання.

    У Києві вже спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, 23 лютого температура опустилась до -1°С. А ввечері прогнозують до -5°С.

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    Теги: прогноз погоди негода
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