Вже не холодно? Біля Дарницького вокзалу згорнули пункт обігріву
Пунктом обігріву біля вокзалу скористалися понад 2 тис. людей
Пункт обігріву біля Дарницького залізничного вокзалу припинив свою роботу з причини покращення погодних умов. Про це повідомляється на сторінці Дарниця Live у Facebook.
Загалом за 18 днів цим пунктом обігріву скористалися 2810 людей, з яких 56 погодились відправитись у притулки та реабілітаційні центри.
Всього було роздано понад 7 тис. порцій їжі та 900 літрів гарячого чаю.
Нагадаємо, у столиці функціонують 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі
На час похолодання в Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. Але згодом на Південному вокзалі закрили цілодобовий муніципальний пункт обігріву. У Київській міській держадміністрації пояснили, що це через спалах коронавірусу. У бездомного в пункті обігріву виявили коронавірус, тому заклад закрили. Бездомні, що контактували з хворим, пішли на вокзал в зали очікування, звідки їх час від часу виганяє поліція.
Замість пункту обігріву біля вокзалу мав з’явитися намет.
Синоптики повідомляли, що нинішнє потепління в Україні недовге. Вже з 24 лютого прийде нова хвиля похолодання.
У Києві вже спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, 23 лютого температура опустилась до -1°С. А ввечері прогнозують до -5°С.