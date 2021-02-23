Вже не холодно? Біля Дарницького вокзалу згорнули пункт обігріву

Пунктом обігріву біля вокзалу скористалися понад 2 тис. людей

Пункт обігріву біля Дарницького залізничного вокзалу припинив свою роботу з причини покращення погодних умов. Про це повідомляється на сторінці Дарниця Live у Facebook.

Загалом за 18 днів цим пунктом обігріву скористалися 2810 людей, з яких 56 погодились відправитись у притулки та реабілітаційні центри.

Всього було роздано понад 7 тис. порцій їжі та 900 літрів гарячого чаю.

Нагадаємо, у столиці функціонують 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі

На час похолодання в Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. Але згодом на Південному вокзалі закрили цілодобовий муніципальний пункт обігріву. У Київській міській держадміністрації пояснили, що це через спалах коронавірусу. У бездомного в пункті обігріву виявили коронавірус, тому заклад закрили. Бездомні, що контактували з хворим, пішли на вокзал в зали очікування, звідки їх час від часу виганяє поліція.

Замість пункту обігріву біля вокзалу мав з’явитися намет.

Синоптики повідомляли, що нинішнє потепління в Україні недовге. Вже з 24 лютого прийде нова хвиля похолодання.

У Києві вже спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, 23 лютого температура опустилась до -1°С. А ввечері прогнозують до -5°С.

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