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    Ожеледиця на дорогах: рятувальники оголосили перший рівень небезпеки

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    Рятувальники попередили водіїв про ожеледицю на дорогах - Ожеледиця на дорогах: рятувальники оголосили перший рівень небезпеки
    Рятувальники попередили водіїв про ожеледицю на дорогах
    Фото з відкритих джерел

    У середу кілька областей України засипле снігом і заллє дощами

    Сьогодні, 24 лютого, майже на всіх дорогах України, окрім півдня, очікується ожеледиця. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «24 лютого на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в синоптики прогнозують, що у середу будуть снігопади у вісьмох областях. У центрі та на півночі України очікуються опади. Температура повітря вдень у західних областях підніметься до +11 градусів, у центральних та південних областях спостерігатимуться заморозки, а на сході та півночі вдарять морози.

    У Києві та області сьогодні буде йти мокрий сніг. Температура повітря вдень буде від 0 до +3, а вночі від -8 до -3 градусів.

    В Україні та Києві оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки. Через ожеледицю водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань на дорозі.

    Також водіїв закликають під час снігопадів та ожеледиці на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

    Теги: прогноз погоди ДСНС дороги водій рятувальники
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