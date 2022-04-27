Укравтодор порахував, скільки доріг вже зруйнували окупанти
Дорожники зосереджені на забезпеченні проїзду усіма дорогами та об’їздами
Українські дорожники виконують ремонтні роботи практично на всій території країни, відновлюючи пошкоджені траси та мости. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.
«На сьогодні ми можемо констатувати, що близько 23 000 кілометрів доріг загального користування зруйновані, з них 8 000 км доріг – це дороги державного значення. Також 302 штучних споруди зруйновані, з них 125 – це штучні споруди державного значення», – розповів він.
Основні роботи з ремонту пошкодженої інфраструктури тривають у Київській, Чернігівській і Сумській областях.
«500 км доріг вже розчищено – це і дороги державного значення, і комунальні дороги. Наприклад, 212 км доріг – це розчищення вулиць Ірпеня, Бучі й інших міст і містечок. Також ми вже звели на сьогодні 18 тимчасових переправ, об’їздів, обходів і надалі будемо це виконувати», – зазначив Івко.
За його словами, наразі дорожники зосереджені на забезпеченні проїзду усіма дорогами та об’їздами. Так, цілодобово відновлюють зруйнований міст поблизу Стоянки на трасі Київ-Чоп.
«Також можемо сказати – Р-30, це в’їзд до міста Ірпеня – тимчасова переправа була зроблена менше ніж за тиждень, і також там зараз виконуються проєктно-вишукувальні роботи, і будемо робити новий міст у цьому місці», – додав Івко.
Крім цього, нові переправи встановлені на трасі Київ-Чернігів та у Сумській області на трасі Н-12 у селі Климентове.
Заступник голови Укравтодору також пояснив, що ремонтні роботи розпочинаються лише після проведення розмінування та погодження із ЗСУ.
«Є і такі ділянки доріг, які ми зараз виконуємо, наприклад, на Харківщині, де вчора були обстріляні наші підрядники – десь за 50 метрів були прильоти», – сказав Івко.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, після війни міжнародні партнери долучаться до інфраструктурного відновлення України.