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    Укравтодор порахував, скільки доріг вже зруйнували окупанти

    Основні роботи з ремонту пошкодженої інфраструктури тривають у Київській, Чернігівській і Сумській областях - Укравтодор порахував, скільки доріг вже зруйнували окупанти
    Основні роботи з ремонту пошкодженої інфраструктури тривають у Київській, Чернігівській і Сумській областях
    фото: Укравтодор

    Дорожники зосереджені на забезпеченні проїзду усіма дорогами та об’їздами

    Українські дорожники виконують ремонтні роботи практично на всій території країни, відновлюючи пошкоджені траси та мости. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

    «На сьогодні ми можемо констатувати, що близько 23 000 кілометрів доріг загального користування зруйновані, з них 8 000 км доріг – це дороги державного значення. Також 302 штучних споруди зруйновані, з них 125 – це штучні споруди державного значення», – розповів він.

    Основні роботи з ремонту пошкодженої інфраструктури тривають у Київській, Чернігівській і Сумській областях.

    «500 км доріг вже розчищено – це і дороги державного значення, і комунальні дороги. Наприклад, 212 км доріг – це розчищення вулиць Ірпеня, Бучі й інших міст і містечок. Також ми вже звели на сьогодні 18 тимчасових переправ, об’їздів, обходів і надалі будемо це виконувати», – зазначив Івко.

    За його словами, наразі дорожники зосереджені на забезпеченні проїзду усіма дорогами та об’їздами. Так, цілодобово відновлюють зруйнований міст поблизу Стоянки на трасі Київ-Чоп.

    «Також можемо сказати – Р-30, це в’їзд до міста Ірпеня – тимчасова переправа була зроблена менше ніж за тиждень, і також там зараз виконуються проєктно-вишукувальні роботи, і будемо робити новий міст у цьому місці», – додав Івко.

    Крім цього, нові переправи встановлені на трасі Київ-Чернігів та у Сумській області на трасі Н-12 у селі Климентове.

    Заступник голови Укравтодору також пояснив, що ремонтні роботи розпочинаються лише після проведення розмінування та погодження із ЗСУ.

    «Є і такі ділянки доріг, які ми зараз виконуємо, наприклад, на Харківщині, де вчора були обстріляні наші підрядники – десь за 50 метрів були прильоти», – сказав Івко.

    Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, після війни міжнародні партнери долучаться до інфраструктурного відновлення України.

    Теги: росія окупанти дороги війна розмінування Укравтодор Україна окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    Укравтодор порахував, скільки доріг вже зруйнували окупанти