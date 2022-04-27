Москва не планує міняти Медведчука на українських військових

Раніше Пєсков вже давав зрозуміти, що Медведчук Москві не потрібен

У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових. Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков, пише «РИА Новости».

У розмові щодо можливості обміну Медведчука на українських військових сказав Пєсков сказав ЗМІ так: «Про це не йдеться».

Раніше Пєсков вже давав зрозуміти, що Медведчук Москві не потрібен.

Відомо, що 12 квітня Служба безпеки затримала Віктора Медведчука, який у лютому втік із-під домашнього арешту і намагався покинути Україну. СБУ провела спецоперацію. 16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив нардепа Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.

Президент Володимир Зеленський пропонував Росії обміняти Медведчука на українських громадян. Згодом Марченко і сам Медведчук просили про обмін.

Нагадаємо, що із травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.

За п’ять днів до вторгнення Росії в Україну дружина Медведчука Оксана Марченко поїхала до Білорусі, потім опублікувала відео з Москви. 21 лютого з маєтку Медведчука в Києві вивозили майно. 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік із-під домашнього арешту.

18 березня 2022 року суд дозволив заочно арештувати Медведчука.