Маріуполь: радник мера розповів про нові знущання, які вигадали рашисти

Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо

Окупанти анонсували окремий папір – дозвіл на перебування на вулиці

Від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо.

«Для громадян Росії та «ДНР» видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на 3 дні. Само посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти анонсували окремий папір – дозвіл на перебування на вулиці.

«Місто дедалі перетворюють на реально гетто. Відношення з боку окупантів до маріупольців як до рабів, не зважаючи на проукраїнські або проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять літнім людям та дітям, всі інші в однаковому стані постійного постійного психологічного тиску», – сказав Андрющенко.

Додамо, що рашисти самі публікують відео обстрілу житлових будинків у Маріуполі.

Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.