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    Події в Україні

    Маріуполь: радник мера розповів про нові знущання, які вигадали рашисти

    Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо - Маріуполь: радник мера розповів про нові знущання, які вигадали рашисти
    Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо
    фото: t.me/s/andriyshTime

    Окупанти анонсували окремий папір – дозвіл на перебування на вулиці

    Від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

    Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо.

    «Для громадян Росії та «ДНР» видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на 3 дні. Само посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, окупанти анонсували окремий папір – дозвіл на перебування на вулиці.

    «Місто дедалі перетворюють на реально гетто. Відношення з боку окупантів до маріупольців як до рабів, не зважаючи на проукраїнські або проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять літнім людям та дітям, всі інші в однаковому стані постійного постійного психологічного тиску», – сказав Андрющенко.

    Додамо, що рашисти самі публікують відео обстрілу житлових будинків у Маріуполі.

    Відомо, що Маріуполь є стратегічним містом для Росії, оскільки його захоплення дозволить російським силам на півдні з'єднатися з військами на Донбасі. Це також дасть Росії доступ до ключового порту. Місто з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

    Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжували обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Раніше у мережі з'явилося відео застосування систем дистанційного розмінування УР-77 під час штурму житлових кварталів Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь: радник мера розповів про нові знущання, які вигадали рашисти