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    Керченський міст буде зруйновано. Терорист Гіркін закликав росіян евакуюватися з Криму

    Гіркін з терориста перекваліфікувався на блогера - Керченський міст буде зруйновано. Терорист Гіркін закликав росіян евакуюватися з Криму
    Гіркін з терориста перекваліфікувався на блогера
    скріншот з відео

    Росіяни вже не сміються з української армії

    Російський терорист Гіркін (відомий, як Стрєлков), звернувся до росіян, що живуть в окупованому Криму.

    За його словами, їм краще збирати речі і чимшвидше тікати до Росії, адже найближчим часом Україна може зручнувати Керченський міст.

    «Те що вони вдарити можуть, ну то крейсер «Москва» свідок, що можуть. Потопити флагман Чорноморського флоту, це сильно.

    Тож вони атакуватимуть, коли вважатимуть для себе це вигідним», – сказав Гіркін.

    Щоправда, він знову продовжує стверджувати, що українці атакують міст, лише якщо західні партнери допоможуть.

    Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив перспективи удару по мосту через Керченську протоку.

    За його словами, Кримський міст – споруда, яку зводили за всіма правилами бойової стійкості.

    Читайте також: Україна знищить Керченський міст. Чому не потрібно цього боятися
    Теги: росія окупанти війна Ігор Стрєлков українці Україна міст Керченський міст Кримський міст окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Керченський міст буде зруйновано. Терорист Гіркін закликав росіян евакуюватися з Криму