Керченський міст буде зруйновано. Терорист Гіркін закликав росіян евакуюватися з Криму

Гіркін з терориста перекваліфікувався на блогера

Росіяни вже не сміються з української армії

Російський терорист Гіркін (відомий, як Стрєлков), звернувся до росіян, що живуть в окупованому Криму.

За його словами, їм краще збирати речі і чимшвидше тікати до Росії, адже найближчим часом Україна може зручнувати Керченський міст.

«Те що вони вдарити можуть, ну то крейсер «Москва» свідок, що можуть. Потопити флагман Чорноморського флоту, це сильно.

Тож вони атакуватимуть, коли вважатимуть для себе це вигідним», – сказав Гіркін.

Щоправда, він знову продовжує стверджувати, що українці атакують міст, лише якщо західні партнери допоможуть.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оцінив перспективи удару по мосту через Керченську протоку.

За його словами, Кримський міст – споруда, яку зводили за всіма правилами бойової стійкості.