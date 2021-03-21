«Укроборонпром» хоче отримати контроль над активами «Мотор Січі»

Збереження української «Мотор Січі» я вважаю питанням національної безпеки, заявив очільник держконцерну

Державний концерн «Укроборонпром» оголосив про готовність взяти в управління активи «Мотор Січі».

Про це заявив гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв у Facebook.

За словами очільника держконцерну, відповідний лист вже направлений до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

«Збереження української «Мотор Січі» я вважаю питанням національної безпеки. «Укроборонпром»уже направив листа АРМА щодо готовності виступити суб’єктом управління активами Акціонерного товариства «Мотор Січ» з метою збереження його потенціалу. Для нас як для державного оборонного концерну важливо, щоб «Мотор Січ» продовжувало свою роботу: зі збереженням робочих місць, з виконанням зобов‘язань у рамках виробничих замовлень. І наша команда готова підтримати підприємство», – заявив Гусєв.

Нагадаємо, а матеріалами СБУ Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ».

Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами.

Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації та подальшої незаконної концентрації акцій.

Раніше Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі.