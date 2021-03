Війна за «Мотор Січ». Верховний Суд відкрив справу за позовом китайців

Судові засідання за позовом китайських акціонерів «Мотор Січ» призначені квітень

Верховний Суд України відкрив справу за позовом китайських компаній-акціонерів підприємства «Мотор Січ», в якому вони вимагають скасувати укази президента України від 28 і 29 січня 2021 року про введення санкцій з блокуванням активів і забороною на в'їзд в країну керівникам компаній з КНР.

Про це РБК-Україна повідомили адвокати компаній-акціонерів.

Зокрема, Верховний Суд вимагає від Служби безпеки України як співвідповідача за позовом надати докази, які стали основою для рекомендацій Раді національної безпеки і оборони про застосування санкцій до компаній з КНР, які згодом були затверджені указом президента України.

Судові засідання за позовом китайських акціонерів «Мотор Січ» призначені у Верховному Суді на 5 квітня і 22 квітня 2021 року.

За словами адвокатів, китайські акціонери АТ «Мотор Січ» Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Twinstar Holdings S. A. в позові з вимогою про скасування санкційних указів президента України компанії вказали на їх незаконність у зв'язку з ніби відсутністю обґрунтованих підстав.

Співвідповідачами за позовом стануть СБУ, яка виступила ініціатором санкцій, і РНБО, яка прийняла рішення про їх застосування.

На думку китайських компаній-акціонерів «Мотор Січ», указ президента суперечить Конституції, оскільки не містить будь-яких підстав для застосування санкцій до позивача.

Нагадаємо, акції «Мотор Січ» з 2017 року перебувають під арештом, який ініціювала СБУ в рамках кримінального провадження за ч. 1ст. 14 ст. 113 КК України (підготовка до диверсії) за фактами, пов'язаними з відчуженням протягом 2016 року В'ячеславом Богуслаєвим і пов'язаними з ним особами контрольного пакету акцій «Мотор Січ» кільком компаніям з КНР.

За версією слідства, підготовка до диверсії полягала у намірі «невстановлених осіб» перемістити виробничі потужності і технології ПАТ «Мотор Січ» за межі України, а саме підприємство знищити.

28 січня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР) та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії «Мотор Січ».

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ «Мотор Січ».

6 серпня 2020 року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів «Мотор Січ» у Skyrizon називають «варварським грабежем і грубим порушенням законних прав».

На засіданні 11 березня 2021 року РНБО вирішило повернути «Мотор Січ» державі.