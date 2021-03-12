Президент анонсував аудит приватизації стратегічних підприємств

Громадяни мають знати, у який спосіб та на яких умовах низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував проведення розслідування законності приватизації стратегічних підприємств і надр в країні окремими особами.

Про це Зеленський сказав в своєму відеозверненні.

Він нагадав, що було доручено повернути у державну власність нафтопровід «Прикарпатзахідтранс».

«І, не менш важливо, – з’ясувати, за яких обставин у 2015 році, в епоху гетьманства всім відомо кого, у приватній власності опинився державний нафтопровід довжиною майже півтори тисячі кілометрів. Також справедливу й законну реакцію з боку України мають отримати й ті, хто вважав, що не у держави, а в приватних руках може опинитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами України, зокрема «Мотор Січ», а також можуть привласнюватися землі та надра, які належать народу України. Як взагалі це сталося? Знову ж таки – риторичне питання. Але відповіді на них знайдуть правоохоронні органи разом з Державною службою геології та надр», – сказав Зеленський.

За його словами, буде проведено детальний аудит, результати якого будуть представлені громадськості.

«Громадяни мають знати, у який спосіб та на яких умовах низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси. Тим, хто зробив це законно, боятися нічого. Та для того, щоб встановити це, буде проведено максимально детальний аудит, результати якого будуть представлені суспільству. Впевнений, що ці відповіді мають бути не риторичними, а конкретними, вичерпними та аргументованими – як для громадян, так і для можливих майбутніх судових справ», – додав президент.

Раніше стало відомо, «Нафтогаз» готовий зберігати арештовану «трубу Медведчука». Витрати на утримання майна в «Нафтогазі» оцінили обсягом у 200 млн грн. Зазначимо, «Прикарпатзахідтранс» пов’язують із народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції.

Раніше РНБО доручив повернути в державну власність українську ділянку нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, скоро розкриють більше інформації про те, хто вкрав у українського народу цей трубопровід і чому він не став державним.