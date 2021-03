Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі

«Мотор січ» буде повернено у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення, що підприємство «Мотор Січ» буде повернено в державну власність.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Радбезу.

«Підприємство «Мотор січ» буде повернено українському народу – буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом», – сказав він.

Данілов стверджує, що інвестором відшкодують можливі втрати.

Секретар РНБО додав: «Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємств».

Нагадаємо, в кінці січня 2021 року СБУ зірвала збори акціонерів «Мотор Січі». Збори акціонерів мали відбутись у Запоріжжі за адресою вулиця Південне шосе, 8. З восьмої години ранку тут зібралось кілька десятків співробітників підприємства з плакатами «Закон на боці Мотора», «Не дозволимо рейдерського захоплення» тощо.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку заявила, що загальні збори акціонерного товариства «Мотор Січ» незаконні.

Співробітники підприємства говорять, що не отримували жодних повідомлень про проведення зборів акціонерів. Про захід дізнались з Інтернету.

Як повідомлялося, 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР) та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії «Мотор Січ».

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ «Мотор Січ».

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів «Мотор Січ» у Skyrizon називають «варварським грабежем і грубим порушенням законних прав».