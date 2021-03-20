Суд арештував майно і 100% акцій «Мотор Січ»

Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо підприємства за двома напрямами

Шевченківський райсуд Києва за матеріалами СБУ наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ».

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

В СБУ зазначили, що АТ «Мотор Січ» продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов’язань в рамках виробничих замовлень.

«Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української «Мотор Січі» – питання національної безпеки», – сказав голова СБУ Іван Баканов.

Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами.

Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).

Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації та подальшої незаконної концентрації акцій.

Нагадаємо, Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі.

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