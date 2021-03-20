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    Суд арештував майно і 100% акцій «Мотор Січ»

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    &laquo;АТ &laquo;Мотор Січ&raquo; продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства&raquo;, &ndash; СБУ - Суд арештував майно і 100% акцій «Мотор Січ»

    «АТ «Мотор Січ» продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства», – СБУ

    Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо підприємства за двома напрямами

    Шевченківський райсуд Києва за матеріалами СБУ наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ».

    Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

    За результатами судового розгляду майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов’язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

    В СБУ зазначили, що АТ «Мотор Січ» продовжить свою роботу згідно із вимог чинного законодавства, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов’язань в рамках виробничих замовлень.

    «Мова йде не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української «Мотор Січі» – питання національної безпеки», – сказав голова СБУ Іван Баканов.

    Наразі Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо «Мотор Січі» за двома напрямами.

    • Перший – за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 та 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної та підривної діяльності на користь РФ).
    • Другий – за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212, 233 та 364 Кримінального кодексу України. В ньому досліджуються можливі порушення законодавства під час первинної приватизації та подальшої незаконної концентрації акцій.

    Нагадаємо, Радбез вирішив повернути «Мотор Січ» державі.

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    Теги: СБУ суд арешт держава розслідування Мотор Січ майно Іван Баканов
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