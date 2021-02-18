«Укрпошта» отямилась і передумала відзначати 23 лютого

У Генштабі вимагали від керівництва «Укрпошти» перенести введення в обіг поштових марок

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«Укрпошта» перенесла дату введення в обіг поштових марок «Збройні сили України. Сухопутні війська» на 14 березня. Про це йдеться на сайті установи.

«Ми усвідомлюємо чутливість теми і дослухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу збройних сил України перенести дату спецпогашення поштових марок «Збройні Сили України. Сухопутні війська» на 14 березня – День українського добровольця. Укрпошта завжди підтримує українську армію і тільки за часи російської окупації випустила більше 20 художніх марок патріотичної тематики», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, «Укрпошта» 23 лютого планувала вести в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська». 23 лютого – це день створення в 1918 році Робітничо-селянської Червоної Армії в Радянській Росії. Із 2014 року Україна відмовилася від святкування 23 лютого. В українських воїнів з’явилося своє свято – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня.

«День захисника Вітчизни» 23 лютого досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

Реакція Збройних Сил України не забарилася – у Генштабі висловили рішучий протест цієї дати. «23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі вимагали від керівництва «Укрпошти» перенести введення в обіг поштових марок на 14 березня.