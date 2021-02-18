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    «Укрпошта» отямилась і передумала відзначати 23 лютого

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    У Генштабі вимагали від керівництва &laquo;Укрпошти&raquo; перенести введення в обіг поштових марок - «Укрпошта» отямилась і передумала відзначати 23 лютого
    У Генштабі вимагали від керівництва «Укрпошти» перенести введення в обіг поштових марок
    Фото: ukrposhta.ua

    Глава компанії після скандалу, який спалахнув, вигадав версію про «тролінг, який мало хто зрозумів»

    «Укрпошта» перенесла дату введення в обіг поштових марок «Збройні сили України. Сухопутні війська» на 14 березня. Про це йдеться на сайті установи.

    «Ми усвідомлюємо чутливість теми і дослухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу збройних сил України перенести дату спецпогашення поштових марок «Збройні Сили України. Сухопутні війська» на 14 березня – День українського добровольця. Укрпошта завжди підтримує українську армію і тільки за часи російської окупації випустила більше 20 художніх марок патріотичної тематики», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, «Укрпошта» 23 лютого планувала вести в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська». 23 лютого – це день створення в 1918 році Робітничо-селянської Червоної Армії в Радянській Росії. Із 2014 року Україна відмовилася від святкування 23 лютого. В українських воїнів з’явилося своє свято – День захисника України, яке відзначається 14 жовтня.

    «День захисника Вітчизни» 23 лютого досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

    Реакція Збройних Сил України не забарилася – у Генштабі висловили рішучий протест цієї дати. «23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

    У Генштабі вимагали від керівництва «Укрпошти» перенести введення в обіг поштових марок на 14 березня.

    Теги: протест Укрпошта День захисника України
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