«Укрпошта» відзначить 23 лютого? Смілянський назвав це тролінгом, який «зрозуміли не всі»

Смілянського зізнався, що його тепер називають зрадником

«Укрпошта» 23 лютого планує ввести в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська». Гендиректор компанії Ігор Смілянський переконаний, що дата, яка збігається із Днем Радянської армії, тролінг РФ. Про це він написав у соцмережі Facebook.

«Я вирішив призначити запуск другої марки на 23 лютого. Чому? Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії й пишатись новою українською армією. І так, це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку», – зазначив Смілянський.

Він додав, що хотів привернути увагу до нашої армії, адже запуск у будь-яку іншу дату буде непомічений. За його словами, суспільство не обговорювало введення в обіг поштових марок, присвяченим героям Небесної Сотні. А ось в 23 лютого побачили «суцільну зраду».

«Експеримент вдався на 100%. Тролінг, на жаль, зрозуміли не всі. Сьогодні мені вже закидали купу постів, що зрадник, що підігрую Росії, що мегазелений тощо. Але я досяг мети – і увага до випуску марок, присвячених і нашій армії, й Небесній Сотні, буде», – сказав Смілянський.

Водночас гендиректор «Укрпошти» відкрив голосування в Facebook та закликав залишати свою думку щодо 23 лютого в коментарях.

«Тож питання Вам, враховуючи все, що я написав, переносити запуск марки з 23 лютого чи залишати? Пишіть у коментарях. Обіцяю до вечора прийняти рішення та всім розповісти», – уточнив Смілянський.

Нагадаємо, «Укрпошта» 23 лютого вводить в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська». 23 лютого – це день створення в 1918 році Робітничо-селянської Червоної Армії в Радянській Росії. Із 2014 року Україна відмовилася від святкування 23 лютого. В українських воїнів з’явилося своє свято.

Реакція Збройних Сил України не забарилася – у Генштабі висловили рішучий протест цієї дати. «23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі вимагають від керівництва «Укрпошти» перенести введення в обіг поштових марок на 14 березня.