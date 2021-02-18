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    «Мова крові неприпустима». Зеленський згадав Революцію Гідності

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    <span>Пам&rsquo;ять Героїв Небесної сотні вшановують 20 лютого</span> - «Мова крові неприпустима». Зеленський згадав Революцію Гідності
    Пам’ять Героїв Небесної сотні вшановують 20 лютого
    Фото: Володимир Зеленський/Facebook

    Зеленський зазначив, що «мова крові» є неприпустимою

    Президент України Володимир Зеленський вшанував події семирічної давнини, нагадавши про протистояння на Майдані. Відповідний пост він опублікував в Instagram.

    Глава держави опублікував символічне зображення куль і зазначив, що в той знаковий для держави час історія України почала переписуватися кулями. Крім того, Зеленський закликав навчитися говорити з громадянами, адже «мова крові» є неприпустимою.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Нагадаємо, саме протягом 18-21 лютого у 2014 році на Майдані відбулися найжорстокіші протистояння. 22 лютого було відсторонено тодішнього президента Віктора Януковича і призначено дострокові вибори на 25 травня 2014 року. Пам’ять Героїв Небесної сотні вшановують 20 лютого.

    Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. Також вона попередньо схвалила процедуру заочного арешту.

    Колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності «державним переворотом».

    Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на Алеї Небесної сотні.

    Теги: Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) протест активісти Беркут Володимир Зеленський
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